Τρομακτική στιγμή: Τραυματισμένη λεοπάρδαλη ορμάει και ρίχνει στο έδαφος τον διασώστη της

Snapshot Μια τραυματισμένη λεοπάρδαλη στην νοτιοδυτική Ινδία επιτέθηκε σε υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης.

Η λεοπάρδαλη είχε χτυπηθεί από όχημα και ήταν εγκλωβισμένη σε αποχετευτικό αγωγό στο πλάι του δρόμου.

Η ομάδα διάσωσης προσπάθησε να ηρεμήσει το ζώο με ηρεμιστικό, αλλά η επίθεση συνέβη πριν το φάρμακο δράσει πλήρως.

Οι συνάδελφοι του υπαλλήλου επενέβησαν άμεσα με κλαδιά για να τον προστατεύσουν και να αποσπάσουν την προσοχή της λεοπάρδαλης.

Το ζώο τελικά εξουδετερώθηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, ενώ ο υπάλληλος επίσης νοσηλεύτηκε. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που μία άγρια λεοπάρδαλη επιτίθεται σε έναν άνδρα, ρίχνοντάς τον με δύναμη στο έδαφος.

Η άγρια επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή στη νοτιοδυτική Ινδία. Η λεοπάρδαλη χτυπήθηκε από όχημα το προηγούμενο βράδυ, αφήνοντάς την τραυματισμένη και εγκλωβισμένη σε έναν αποχετευτικό αγωγό στο πλάι του δρόμου.

Διερχόμενοι εντόπισαν το ζώο και ειδοποίησαν την Υπηρεσία Δασών. Μια ομάδα διάσωσης αποστάλθηκε στον τόπο του συμβάντος, όπου προσπάθησαν να συλλάβουν τη λεοπάρδαλη και να την μεταφέρουν για ιατρική περίθαλψη.

Η ομάδα διάσωσης άγριων ζώων χορήγησε στο μεγάλο αιλουροειδές ένα ισχυρό ηρεμιστικό, αλλά πριν το φάρμακο προλάβει να δράσει πλήρως, το ζώο όρμησε ξαφνικά εναντίον ενός από τους υπαλλήλους.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται η λεοπάρδαλη να ορμά προς τον υπάλληλο και να τον ρίχνει στο έδαφος, ενώ οι συνάδελφοί του επεμβαίνουν αμέσως για να τον προστατεύσουν. Κρατώντας μεγάλα κλαδιά, προσπαθούσαν εναγωνίως να αποσπάσουν την προσοχή του αιλουροειδούς, δίνοντας στον άνδρα μια πολύτιμη στιγμή για να ξεφύγει από τα νύχια του.

LEOPARD ATTACKS FOREST OFFICIAL DURING RESCUE OPERATION IN KARNATAKA



A leopard that was hit by a car on a highway in Davangere attacked a Forest Department official during a rescue operation.



Forest officials had reached the spot and tranquillised the animal. However, before… pic.twitter.com/fqqfC3uPVm — Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) September 8, 2026

Αφού άφησε ελεύθερο τον άνδρα και τα φάρμακα άρχισαν να δρουν, το ζώο, ζαλισμένο, υποχώρησε προς το χαντάκι στο πλάι του δρόμου, όπου τελικά κατέρρευσε.

Η Δασική Υπηρεσία κατάφερε τελικά να εξουδετερώσει το ζώο και το έβαλε σε ένα δίχτυ για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.