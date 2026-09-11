Τουρκία: Σε διπλή δολοφονία κατέληξε τσακωμός μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστή κτηρίου

Snapshot Σε διπλή δολοφονία κατέληξε τσακωμός μεταξύ ιδιοκτητών κτηρίου και διαχειριστή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Ο 63χρονος διαχειριστής πυροβόλησε και σκότωσε το ζευγάρι ιδιοκτητών κατά τη διάρκεια διαφωνίας για την πώληση του κτηρίου.

Ο δικηγόρος των ιδιοκτητών τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο δράστης ταμπουρώθηκε στο σπίτι και πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών πριν συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις.

Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, ενώ είχε προηγούμενα ποινικά αδικήματα για απειλές και προσβολές. Snapshot powered by AI

Σε διπλή δολοφονία κατέληξε τσακωμός που είχαν ένα ζευγάρι ιδιοκτητών κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, με τον διαχειριστή και ένοικο διαμερίσματος, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι ηλικίας 61 ετών είχε στην ιδιοκτησία του το κτήριο στο οποίο έμενε για 20 χρόνια ο 63χρονος Μεχμέτ Τακσάγια, αλλά κατοικούσαν μόνιμα στη Γερμανία. Την Πέμπτη βρέθηκαν έξω από το κτήριο παρουσία και του 29χρονου δικηγόρου τους, καθώς είχαν ξεκινήσει διαδικασίες πώλησης του κτηρίου και έξωσης των ενοίκων.

Το ζευγάρι Οσμάν και Νούρσεν είχαν έντονο διαπληκτισμό με τον Μεχμέτ, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά του, όταν εκείνος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο Οσμάν ακούστηκε να τον παρακαλεί να μην πυροβολήσει, ενώ σε βίντεο φαίνεται ο ίδιος να τρέχει την ώρα που ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

Και οι δύο έπεσαν νεκροί στο σημείο, ενώ ο δικηγόρος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από περαστικούς.

Στην περιοχή στάλθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και ιατρικές ομάδες, ενώ λήφθηκαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, η δραστηριότητα στην περιοχή παρακολουθούνταν μέσω drone.

Ο Μεχτέτ ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι και συνέχισε να πυροβολεί εναντίον τους.

Μετά από αρκετή ώρα που βρίσκονταν στο σημείο, οι μονάδες ειδικών επιχειρήσεων μπήκαν στο σπίτι και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο άνδρας είχε καταδικαστεί τρεις φορές στο παρελθόν για απειλές και προσβολές, ενώ στο σπίτι του βρήκαν 2 πιστόλια χωρίς άδεια, 1 αεροβόλο τουφέκι, 1 αεροβόλο πιστόλι, 331 σφαίρες, 10 φιάλες αερίου για πιστόλι, 1 σπαθί, 2 στιλέτα, 1 ζευγάρι χειροπέδες, 4 σπρέι πιπεριού, 1 ταινία αποκλεισμού σκηνής εγκλήματος και 10 κουτιά με φυσίγγια για κυνηγετικό όπλο.

Η ανακοίνωση του Κυβερνείου Κωνσταντινούπολης

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:10, μια διαφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη ακινήτου και ενοικιαστή στην οδό Taşocağı, στη συνοικία Gülsuyu της περιφέρειας Maltepe, κλιμακώθηκε σε σωματική συμπλοκή.

Ο ενοικιαστής, Mehmet T. (ο οποίος διαθέτει ποινικό μητρώο με τρία αδικήματα που αφορούν απειλές και λεκτική κακοποίηση), πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη Osman A., τη σύζυγο του ιδιοκτήτη Nursen A. και έναν δικηγόρο που βρισκόταν στο σημείο, τον Emir Ali S. Κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης, ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ο δικηγόρος Emir Ali S. τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ιατρικά κλιμάκια που έφτασαν στο σημείο και νοσηλεύεται. Μετά το περιστατικό, ο δράστης, Mehmet T., συνέχισε να πυροβολεί εναντίον αστυνομικών και ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης (112) που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο ύποπτος εξουδετερώθηκε από ομάδες ειδικών επιχειρήσεων που βρίσκονταν στο σημείο και συνελήφθη ζωντανός. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Ανακοινώνεται στο κοινό με σεβασμό.

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