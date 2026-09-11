Σκάνδαλο στην Ταϊλάνδη: Ακατάλληλα βίντεο βουδιστή μοναχού με την ερωμένη του

Κατηγορείται επίσης για υπεξαίρεση χρημάτων του ναού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σκάνδαλο στην Ταϊλάνδη: Ακατάλληλα βίντεο βουδιστή μοναχού με την ερωμένη του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 66χρονος ηγούμενος του ναού Wat Phutthaisawan στην Ταϊλάνδη κατηγορείται για σεξουαλική επαφή με την ερωμένη του και υπεξαίρεση 1,7 εκατ. ευρώ από δωρεές προς τον ναό.
  • Η αστυνομία κατήγγειλε ότι τα χρήματα από δωρεές και πωλήσεις ιερών αντικειμένων δεν κατατέθηκαν στον λογαριασμό του ναού, ενώ κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,2 εκατ. ευρώ.
  • Συνελήφθησαν ο ηγούμενος και η 47χρονη γυναίκα που τον βοήθησε στην απόκρυψη των χρημάτων.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία τον Ιούλιο για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικές καταχρήσεις.
  • Ο ηγούμενος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του και οι αρχές εξετάζουν άλλους πιθανούς εμπλεκόμενους για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον βουδισμό.
Snapshot powered by AI

Σάλος έχει προκληθεί στην Ταϊλάνδη μετά τη διαρροή βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, όπου καταγράφονται οι ερωτικές συνευρέσεις ενός βουδιστή μοναχού με την κρυφή ερωμένη του, ενώ παράλληλα κατηγορείται και για υπεξαίρεση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για το μοναστήρι του.

tailandoi.png

Η υπόθεση αποτελεί το πιο πρόσφατο σκάνδαλο που πλήττει τον κλήρο στη χώρα με βουδιστική πλειονότητας, μετά από μια υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκβιασμού στην οποία εμπλέκονταν ανώτεροι μοναχοί πέρυσι, η οποία προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και εκκλήσεις για αυστηρότερο έλεγχο των οικονομικών των ναών.

Πλάνα δείχνουν τον Φρα Βατσιράγιαν Γουί, τον 66χρονο ηγούμενο του ναού Wat Phutthaisawan του 14ου αιώνα στην αρχαία πρωτεύουσα Αγιουτάγια, να έχει σεξουαλική επαφή πάνω σε ένα τραπέζι στην κατοικία του, με την 47χρονη ερωμένη του.

Στην Ταϊλάνδη, οι βουδιστές μοναχοί δίνουν όρκο αγαμίας και αποκηρύσσουν επίσης τα υλικά αγαθά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ανακριτή της αστυνομίας συνελήφθη την Πέμπτη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν κατάχρηση και ξέπλυμα χρήματος, μαζί με τη 47χρονη γυναίκα με την οποία τον έπιασαν να έχει σεξουαλική επαφή.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι βοήθησε στη μετατροπή και την απόκρυψη των χρημάτων.

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα για τον Φρα Βατσιραγιάν στα μέσα Ιουλίου, μετά από ανώνυμη καταγγελία που τον κατηγορούσε για ανάρμοστη συμπεριφορά και κατάχρηση των οικονομικών πόρων του ναού.

Περίπου 1,7 εκατ. ευρώ, δωρίστηκαν για την ανακαίνιση του ναού, ενώ άλλες 570 χιλιάδες ευρώ, προήλθαν από πληρωμές για βουδιστικά φυλαχτά και άλλα ιερά αντικείμενα.

«Ωστόσο, τα χρήματα και από τις δύο αυτές πηγές δεν κατατέθηκαν στον λογαριασμό του ναού – ούτε ένα μπατ», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ανέφερε ότι οι αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 16 κιλών χρυσών ράβδων και κοσμημάτων, καθώς και 28 τίτλων ιδιοκτησίας γης.

Η αστυνομία διερευνά ποια από αυτά αποτελούσαν προσωπική περιουσία και ποια ανήκαν στον ναό.

«Θα επεκτείνουμε την έρευνα για να εντοπίσουμε άλλα εμπλεκόμενα άτομα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στον Βουδισμό», δήλωσε ο επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών, Ναττάσακ Τσαοβανάσαϊ.

Το Wat Phutthaisawan είναι ένα εξέχον βασιλικό μοναστήρι με μεγάλο αριθμό πιστών, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Ο πρώην ηγούμενος, γνωστός και ως Luang Pho Atichot, ήταν διάσημος για την κατασκευή φυλαχτών, ενώ ο πρωθυπουργός Anutin Charnvirakul φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ όσων φορούσαν τα δημιουργήματά του. Ο ηγούμενος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του λίγο μετά τη σύλληψή του. Δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:00ΥΓΕΙΑ

Ανθεκτική στα φάρμακα δερματική μόλυνση εξαπλώθηκε σε 29 χώρες – Η Ελλάδα είναι ήδη στον χάρτη

19:56LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία στο Βελιγράδι ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα»

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά – Αναφορές για τραυματίες

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο ασυνήθιστα δώρα στον Πούτιν: Από λευκό τάρανδο και λεοπαρδάλεις μέχρι αυτοκίνητο

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έλεγχος της ΑΑΔΕ για τη λειτουργία του ιατρείου Stem Cell στο Κολωνάκι

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Για 50 ευρώ: Λήστεψαν με μαχαίρι 24χρονο φοιτητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης έφθασε στο Καστελλόριζο - Παρουσία στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο Απελευθέρωσης

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο – Τι αναφέρει η δικογραφία

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Μία σπάνια φωτογραφία της Αμερικής - Μπους, Μπάιντεν, Ομπάμα και Κλίντον

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Ήταν 1,5 ώρα νεκρός στο ιατρείο και δεν είχαν ειδοποιήσει τις αρχές, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Σταμάτησε κλέφτρα έξω από σούπερ μάρκετ και την παρέσυρε το αυτοκίνητο διαφυγής

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για την μαύρη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

19:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

19:03ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΑ για θάνατο Μαζωνάκη: Πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Ταϊλάνδη: Ακατάλληλα βίντεο βουδιστή μοναχού με την ερωμένη του - «Άφαντα» και τα λεφτά του ναού

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Ποιες μέρες «πέφτουν»

18:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Ηρακλειά: Ήχησε το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς για τους 3 μαθητές στο νησί των 80 κατοίκων

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο απίστευτη ιστορία: Η «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» που δεν ήταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους κατηγορούμενους γιατρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους κατηγορούμενους γιατρούς

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

19:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Ήταν 1,5 ώρα νεκρός στο ιατρείο και δεν είχαν ειδοποιήσει τις αρχές, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο – Τι αναφέρει η δικογραφία

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ρωτούσαν το ΑΙ για το πώς θα τον επαναφέρουν!

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο

11:47LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Όλα του αγιασμού δύσκολα: Βρισιές, μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ μαθητριών στα Χανιά – Βίντεο

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: Πρέπει να μπούνε φυλακή -Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο απίστευτη ιστορία: Η «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» που δεν ήταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τι ποινή προβλέπεται για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για «θανατηφόρα έκθεση» που προκάλεσε τον θάνατο Μαζωνάκη

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Ήταν νεκρός, δεν είχε καρδιακό παλμό, δεν έγινε ηλεκτροσόκ, είναι κομπογιαννίτες», ξεσπά ο Γιαννάκος για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και καταθέτει τη Δευτέρα ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ