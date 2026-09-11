Σκάνδαλο στην Ταϊλάνδη: Ακατάλληλα βίντεο βουδιστή μοναχού με την ερωμένη του

Snapshot Ο 66χρονος ηγούμενος του ναού Wat Phutthaisawan στην Ταϊλάνδη κατηγορείται για σεξουαλική επαφή με την ερωμένη του και υπεξαίρεση 1,7 εκατ. ευρώ από δωρεές προς τον ναό.

Η αστυνομία κατήγγειλε ότι τα χρήματα από δωρεές και πωλήσεις ιερών αντικειμένων δεν κατατέθηκαν στον λογαριασμό του ναού, ενώ κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,2 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν ο ηγούμενος και η 47χρονη γυναίκα που τον βοήθησε στην απόκρυψη των χρημάτων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία τον Ιούλιο για ανάρμοστη συμπεριφορά και οικονομικές καταχρήσεις.

Ο ηγούμενος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του και οι αρχές εξετάζουν άλλους πιθανούς εμπλεκόμενους για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον βουδισμό. Snapshot powered by AI

Σάλος έχει προκληθεί στην Ταϊλάνδη μετά τη διαρροή βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, όπου καταγράφονται οι ερωτικές συνευρέσεις ενός βουδιστή μοναχού με την κρυφή ερωμένη του, ενώ παράλληλα κατηγορείται και για υπεξαίρεση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για το μοναστήρι του.

Η υπόθεση αποτελεί το πιο πρόσφατο σκάνδαλο που πλήττει τον κλήρο στη χώρα με βουδιστική πλειονότητας, μετά από μια υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκβιασμού στην οποία εμπλέκονταν ανώτεροι μοναχοί πέρυσι, η οποία προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και εκκλήσεις για αυστηρότερο έλεγχο των οικονομικών των ναών.

Πλάνα δείχνουν τον Φρα Βατσιράγιαν Γουί, τον 66χρονο ηγούμενο του ναού Wat Phutthaisawan του 14ου αιώνα στην αρχαία πρωτεύουσα Αγιουτάγια, να έχει σεξουαλική επαφή πάνω σε ένα τραπέζι στην κατοικία του, με την 47χρονη ερωμένη του.

Saat melakukan pemeriksaan, penyidik menemukan cctv dari dalam ruangan sang kepala biara.

Rekaman tersebut memperlihatkan Phra Vajirayan bersama seorang perempuan dalam situasi yang dinilai tidak pantas bagi seorang biksu. Aktivitas di atas sebuah meja yang biasa untuk makan... pic.twitter.com/1bjASBhtEm — Jag Omero (@bumi252) September 11, 2026

Στην Ταϊλάνδη, οι βουδιστές μοναχοί δίνουν όρκο αγαμίας και αποκηρύσσουν επίσης τα υλικά αγαθά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ανακριτή της αστυνομίας συνελήφθη την Πέμπτη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν κατάχρηση και ξέπλυμα χρήματος, μαζί με τη 47χρονη γυναίκα με την οποία τον έπιασαν να έχει σεξουαλική επαφή.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι βοήθησε στη μετατροπή και την απόκρυψη των χρημάτων.

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα για τον Φρα Βατσιραγιάν στα μέσα Ιουλίου, μετά από ανώνυμη καταγγελία που τον κατηγορούσε για ανάρμοστη συμπεριφορά και κατάχρηση των οικονομικών πόρων του ναού.

Περίπου 1,7 εκατ. ευρώ, δωρίστηκαν για την ανακαίνιση του ναού, ενώ άλλες 570 χιλιάδες ευρώ, προήλθαν από πληρωμές για βουδιστικά φυλαχτά και άλλα ιερά αντικείμενα.

«Ωστόσο, τα χρήματα και από τις δύο αυτές πηγές δεν κατατέθηκαν στον λογαριασμό του ναού – ούτε ένα μπατ», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ανέφερε ότι οι αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 16 κιλών χρυσών ράβδων και κοσμημάτων, καθώς και 28 τίτλων ιδιοκτησίας γης.

Η αστυνομία διερευνά ποια από αυτά αποτελούσαν προσωπική περιουσία και ποια ανήκαν στον ναό.

«Θα επεκτείνουμε την έρευνα για να εντοπίσουμε άλλα εμπλεκόμενα άτομα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στον Βουδισμό», δήλωσε ο επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών, Ναττάσακ Τσαοβανάσαϊ.

Το Wat Phutthaisawan είναι ένα εξέχον βασιλικό μοναστήρι με μεγάλο αριθμό πιστών, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Ο πρώην ηγούμενος, γνωστός και ως Luang Pho Atichot, ήταν διάσημος για την κατασκευή φυλαχτών, ενώ ο πρωθυπουργός Anutin Charnvirakul φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ όσων φορούσαν τα δημιουργήματά του. Ο ηγούμενος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του λίγο μετά τη σύλληψή του. Δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.