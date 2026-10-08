«Σύμφωνο αυτοκτονίας»: Τρεις αδελφές μπήκαν στη θάλασσα 14 χρόνια αφού πνίγηκε η μητέρα τους

 Η 36χρονη Jane Adetoro, η 32χρονη Christina Walters και η 31χρονη Rebecca Walters από το Λούτον μπήκαν σκόπιμα στο νερό μέσα στη νύχτα, παρά το γεγονός ότι δεν ήξεραν κολύμπι.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Σύμφωνο αυτοκτονίας»: Τρεις αδελφές μπήκαν στη θάλασσα 14 χρόνια αφού πνίγηκε η μητέρα τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι τρεις αδερφές Jane Adetoro, Christina Walters και Rebecca Walters αυτοκτόνησαν βυθιζόμενες στη θάλασσα στο Μπράιτον, σε ένα σύμφωνο αυτοκτονίας.
  • Η μητέρα τους είχε επίσης πνιγεί το 2010, γεγονός που συνδέεται με την τραγωδία των κοριτσιών.
  • Οι αδερφές επισκέφθηκαν λίμνη όπου είχε πνιγεί η μητέρα τους λίγες μέρες πριν την αυτοκτονία τους.
  • Το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας επιβεβαίωσε τον σκόπιμο χαρακτήρα της πράξης ως αυτοχειρία.
  • Οι αστυνομικές έρευνες βασίστηκαν σε αναλύσεις από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις των τριών γυναικών πριν τον θάνατο.
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Σε σύμφωνο αυτοκτονίας αποδίδεται, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της βρετανικής ιατροδικαστικής έρευνας, ο τραγικός θάνατος των τριών αδερφών που ανασύρθηκαν νεκρές από τη θάλασσα στην παραλία του Μπράιτον στις 13 Μαΐου.

Η 36χρονη Jane Adetoro, η 32χρονη Christina Walters και η 31χρονη Rebecca Walters από το Λούτον αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους μπαίνοντας σκόπιμα στα παγωμένα νερά, σε μια υπόθεση που περιπλέκεται ανατριχιαστικά από το γεγονός ότι και η μητέρα τους είχε χάσει τη ζωή της από πνιγμό πριν από αρκετά χρόνια.

Παρότι οι συγγενείς τους δεν γνώριζαν απολύτως τίποτα για τη νυχτερινή τους εξόρμηση στις ακτές του Ανατολικού Σάσσεξ, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο σκιαγραφούν ένα προσχεδιασμένο ταξίδι. Όπως αποκαλύφθηκε, οι τρεις γυναίκες επιβιβάστηκαν σε ταξί με προορισμό το Μπέρμιγχαμ μόλις 24 ώρες πριν από το τραγικό τέλος, προκειμένου να επισκεφθούν τη λίμνη όπου είχε πνιγεί η μητέρα τους το 2010. Αφού ολοκλήρωσαν αυτή τη συναισθηματικά φορτισμένη επίσκεψη, επέστρεψαν αρχικά στο Λονδίνο, προτού κατευθυνθούν την επόμενη ημέρα προς τον νότο όπου και γράφτηκε ο επίλογος.

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Το επίσημο πόρισμα

Ανακοινώνοντας την Πέμπτη την επίσημη αιτία θανάτου, η ιατροδικαστής Penelope Schofield ήταν κατηγορηματική ως προς τον σκόπιμο χαρακτήρα της ενέργειάς τους. Όπως τόνισε κατά την ανάγνωση της απόφασης, έπρεπε να εξετάσει εξονυχιστικά τους λόγους για τους οποίους τρεις γυναίκες με πλήρη άγνοια κολύμβησης προχώρησαν σε μια τέτοια πράξη μέσα στο σκοτάδι, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για ξεκάθαρη αυτοχειρία. Στο άκουσμα της απόφασης, ο πατέρας τους, Joseph Jacobsen, περιέγραψε στο δικαστήριο μια ανείπωτη τραγωδία που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη φαντασία. Αντλώντας πλέον παρηγοριά αποκλειστικά από τη χριστιανική του πίστη, δήλωσε συντετριμμένος πως κάθε κόρη είχε τη δική της ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, υπενθυμίζοντας τον ισχυρό αδερφικό δεσμό που τελικά τις ακολούθησε μέχρι και τον θάνατο.

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Οι έρευνες και το υλικό από τις κάμερες

Σκιαγραφώντας τις δραματικές συνθήκες εκείνης της νύχτας, ο επικεφαλής των ερευνών, επιθεωρητής Cullimore, ανέφερε πως οι Αρχές κινητοποιήθηκαν όταν δέχθηκαν κλήσεις για πτώματα που επέπλεαν στα αγριεμένα νερά, την ώρα που ένα άψυχο σώμα είχε ήδη ξεβραστεί στην ακτή. Προκειμένου να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να αναλύσουν χιλιάδες ώρες από κάμερες ασφαλείας, διαπιστώνοντας πως οι αδερφές είχαν προσμισθώσει ταξί από το Λονδίνο για τη μετάβασή τους στο Μπράιτον. Στις τελευταίες, ανατριχιαστικές καταγραφές κοντά στην αποβάθρα και το παραλιακό μέτωπο, οι κάμερες έπιασαν τις κινήσεις τους, με μία από τις γυναίκες να χρησιμοποιεί τον φακό του κινητού της τηλεφώνου για να φωτίσει τον δρόμο τους. Μέλη της οικογένειας παρακολούθησαν την ακροαματική διαδικασία διαδικτυακά, επιλέγοντας να μην παρευρεθούν στην αίθουσα.

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