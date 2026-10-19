Νύχτα αγωνίας για νέο κύκλο επεισοδίων στη Γαλλία - Πού απαγορεύτηκε η κυκλοφορία

Snapshot Η αστυνομία του Παρισιού επέβαλε απαγορεύσεις διαδηλώσεων και νυχτερινής κυκλοφορίας σε κεντρικές περιοχές της πόλης. Απαγορεύσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, όπως η Λιόν, η Λιλ και η Νίκαια, για την αποκατάσταση της δημόσιας ειρήνης.

Οι αρχές απέδωσαν τα επεισόδια στην υποτίμηση της κινητοποίησης από τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες δεν προέβλεψαν τον μεγάλο αριθμό διαδηλωτών και τη βία που ακολούθησε.

Η διάλυση της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών το 2008 και η έλλειψη προσωπικού και νομικών εργαλείων έχουν μειώσει την ικανότητα των υπηρεσιών να αξιολογούν σωστά τις κινητοποιήσεις και να παρακολουθούν τις κοινωνικές πλατφόρμες.

Το κίνημα συνδύασε την ακροαριστερά με νέους από λαϊκές συνοικίες, γεγονός που ενίσχυσε τη μαζικότητα και τη δυναμική των διαδηλώσεων.

Πλατφόρμες όπως το TikTok και το Telegram έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και επιτάχυνση των κινητοποιήσεων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως αυθόρμητες και μη οργανωμένες. Snapshot powered by AI

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ εξέδωσε σειρά αποφάσεων με τις οποίες απαγορεύονται οι διαδηλώσεις από απόψε το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας ενώ σε ορισμένους τομείς, όπως στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 23.00 και μετά.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες επιβάλλεται επίσης σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στη Λιόν, τη Λιλ και τη Νίκαια.

Στο Παρίσι η απαγόρευση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται αυστηρά στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ (Πλατεία Δημοκρατίας) και στον τομέα της Λεζ Αλ (Les Halles).

«Η ασφάλεια όλων καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία για την αποκατάσταση της δημόσιας ειρήνης, την οποία μια μειοψηφία παραβατών έπληξε σοβαρά», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού. πρόσθεσε η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πάντως δεν ισχύει για τους κατοίκους που μπορούν να αποδείξουν «με οποιονδήποτε τρόπο», ότι το σπίτι τους βρίσκεται στις περιοχές αυτές, για τους εργαζόμενους που έχουν την υποχρέωση να μεταβούν εκεί για να εργαστούν, για τα μέλη των υπηρεσιών διάσωσης και τους καταστηματάρχες.

Η απαγόρευση των διαδηλώσεων αφορά ένα μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας, αφού περιλαμβάνει επίσης τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, τους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο, το υπουργείο Εσωτερικών, την Εθνοσυνέλευση, το Ματινιόν, τη Γερουσία την πλατεία Χρηματιστηρίου, την πλατεία Βαστίλης και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του Covid-19, απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παρίσι από το 1961», είπε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στο κανάλι France 5.

Στη Λιόν, η αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση διαδηλώσεων για απόψε το βράδυ στο κέντρο της πόλης και απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης.

Στη βόρεια Γαλλία, στη Λιλ, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά μόνο τους ανήλικους σε ορισμένους «τομείς» της πόλης. Παρόμοιο μέτρο, που αφορά αποκλειστικά τους ανήλικούς, ανακοίνωσε και ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί.

Παρέμβαση Τραμπ

«Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία σχετίζεται με τη μετανάστευση, όχι με σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μετανάστευση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα. Αναφέρθηκε σε ότι είχε πει στον Εμανουέλ Μακρόν: «Κάνετε ένα μεγάλο λάθος στη Γαλλία. Αφήνετε τους πάντες να μπουν μέσα. (...) Σύντομα το Παρίσι θα είναι μια μουσουλμανική πόλη».

«Αν η Ευρώπη δεν κλείσει τα σύνορά της και δεν απελάσει εγκληματίες, όπως αυτούς που διαμαρτύρονται, η Ευρώπη έχει τελειώσει», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θα έχουν καμία πιθανότητα επιβίωσης».

Στην αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών που υποτίμησαν το μέγεθος της κινητοποίησης αποδίδουν οι αρχές τα επεισόδια

Πριν από την κινητοποίηση του Σαββάτου κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Γαλλίας διαβεβαίωναν ότι η 17η Οκτωβρίου «δεν θα ήταν η μεγάλη νύχτα». Ακολούθησε χάος, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να κατηγορούνται για αυτήν την άνευ προηγουμένου αστοχία.

Από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή, μέχρι τον πρωθυπουργό σήμερα και τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Λοράν Νουνιές και Ζεράλντ Νταρμανέν, όλοι παραδέχτηκαν την «αστοχία των υπηρεσιών πληροφοριών» και την «έλλειψη πρόβλεψης».

Οι υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι στην περιφέρεια θα διαδήλωναν 150.000 άνθρωποι και στο Παρίσι 80.000. Τελικά, με βάση τα επίσημα στοιχεία, ήταν 550.000, εκ των οποίων 110.000 στην πρωτεύουσα. Όμως, κατά κύριο λόγο, πολλές πόλεις όπως το Παρίσι, η Λιόν, η Μασσαλία, η Λιμόζ, μετατράπηκαν σε θέατρο δράσης βανδάλων και πλιατσικολόγων, με τις δυνάμεις ασφαλείας να αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση.

Ένα πραγματικό χάος, ένα «μπάχαλο», όπως το αποκάλεσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Υπήρξαν αστοχίες στις υπηρεσίες πληροφοριών (...) Η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών είναι κορυφαία στον αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, είναι ισχυρή απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, είναι σημαντική απέναντι στις ξένες παρεμβάσεις, αλλά, προφανώς, δεν ξέρει να πολεμά σωστά την ακροαριστερά», είπε ο Ζεράλντ Νταρμανεν, ο οποίος ηγείται του υπουργείου Εσωτερικών εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

Ήδη, κατά τη διάρκεια του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» το φθινόπωρο του 2018, η κυβέρνηση δεν είχε προβλέψει την κλίμακα της κινητοποίησής τους, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ επειδή δεν υπήρχε κάποιος κεντρικός συντονισμός και οργάνωση των διαδηλώσεων αυτών.

Το ίδιο συνέβη και κατά τις αστικές ταραχές τον Ιούνιο του 2023, που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο του Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, από αστυνομικό. Κάθε φορά, οι υπηρεσίες πληροφοριών υποτιμούσαν το μέγεθος των κινητοποιήσεων.

Την περασμένη Πέμπτη, οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών εξηγούσαν ότι «αναμένονταν επεισόδια» στις πορείες στο Παρίσι και σε μεγάλες πόλεις. «Πορείες τις οποίες το ακροαριστερό κίνημα θα επιδιώξει πιθανώς να οδηγήσει σε εκτροπή» μέσω επιθέσεων στις δυνάμεις της τάξης και «απόπειρας καταστροφών» εναντίον των συμβόλων της εξουσίας, ανέφερε εκείνη η ενημέρωση, που δεν περιλάμβανε ακριβή ποσοτικά δεδομένα.

Αυτό το έλλειμμα αξιολόγησης των κινημάτων οφείλεται «στην απώλεια της κουλτούρας της πληροφορίας», με τη διάλυση, το 2008, της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών (RG) και την αποχώρηση πολλών στελεχών του τομέα, εκτίμησε ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχουν εξαφανιστεί οι πληροφορίες που προέρχονται από ανθρώπους (...) Τους λείπουν τα νομικά εργαλεία, ιδίως για να παρακάμψουν την κρυπτογράφηση των εφαρμογών μηνυμάτων, τους λείπει προσωπικό, επειδή δεν αρκεί να παρακολουθείς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει και να επαληθεύεις αυτά που γράφουν για να ξέρουν οι δυνάμεις τις τάξης τι να περιμένουν», πρόσθεσε.

«Υπήρχαν πάρα πολλές ψευδείς ειδήσεις» στα δίκτυα, «φυλλάδια παραγόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα επαληθεύουμε όλα, με αποτέλεσμα αυτό να μειώνει την ικανότητα ανάλυσής μας», ανέφερε ωστόσο μια πηγή από υπηρεσία ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες διαπίστωσαν επίσης, αλλά δυσκολεύτηκαν να το αξιολογήσουν, ότι αυτό το κίνημα είχε απήχηση στους μαθητές του λυκείου και στους νέους των λαϊκών συνοικιών.

«Και όλα πήγαν στραβά». Οι νέοι των συνοικιών κατέβηκαν μαζικά (στον δρόμο), δίνοντας «καύσιμο» στις κινητοποιήσεις. Αυτή η συμμαχία μεταξύ της (εξωκοινοβουλευτικής) ακροαριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς και των νέων των συνοικιών είναι εντελώς πρωτοφανής», συνέχισε.

Το δίκτυο TikTok έπαιξε επίσης έναν «πρωτοφανή ρόλο επιταχυντή», όπως και το Telegram, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας, είπε μια αστυνομική πηγή. Άλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας έκανε λόγο για «αυθόρμητη και μη οργανωμένη έκρηξη οργής».

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