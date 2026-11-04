Σύρος: Λήξη συναγερμού στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» – Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Snapshot Οι έλεγχοι των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» δεν εντόπισαν εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι 940 επιβάτες, που είχαν αποβιβαστεί προληπτικά, επέστρεψαν στο πλοίο μετά τον έλεγχο.

Το κρουαζιερόπλοιο συνεχίζει το δρομολόγιό του με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από πληροφορία για εκρηκτικό μηχανισμό που μεταδόθηκε μέσω ασυρμάτου VHF.

Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, ενεργοποιώντας τα μέτρα ασφαλείας και τον έλεγχο από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών. Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στο λιμάνι της Σύρου για το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», σημαίας Παναμά, έπειτα από αναφορά για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλά του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) πραγματοποίησε εξονυχιστικό έλεγχο στο πλοίο, χωρίς να εντοπίσει κάποιο ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικό μηχανισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, ξεκίνησε εκ νέου η επιβίβαση των 940 επιβατών, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα για προληπτικούς λόγους.

Στο «Crown Iris» επιβαίνουν συνολικά 1.537 άτομα, εκ των οποίων 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αποπλεύσει από τη Σύρο με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ, συνεχίζοντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν άγνωστο άτομο μετέδωσε μέσω ασυρμάτου VHF πληροφορία για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του πλοίου. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από τους ειδικούς δύτες του Λιμενικού.