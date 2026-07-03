Ανεβαίνουν Κυριάκος και Αλέξης κολλημένο τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τι έγινε στης Κίμπερλι, σε Κάσο και Ρόδο

Ξαναέγινε ο δημοφιλέστερος. Είναι σταθερά ο καταλληλότερος. Έχει την τύχη να έχει απέναντί του μια πολυκερματισμένη αντιπολίτευση, γεμάτη αρχηγούς και αρχηγίσκους που προτιμούν να κρατήσουν τα μίνι-μάρκετ και τα προνόμια που συνεπάγονται (σίγουρη και σταθερή δουλίτσα) παρά ν’ αναλάβουν κυβερνητικές ευθύνες. Όμως θα δυσκολευτεί.

Η προ τελευταία δημοσκόπηση, πριν οι εταιρείες μέτρησης κοινής γνώμης κατεβάσουν ρολά για το καλοκαίρι, αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση για την κυβέρνηση. Ο Φαναράς της Metron Analysis (για το Mega) βρίσκει τη ΝΔ σε σημαντική άνοδο, και το ΠΑΣΟΚ με την βελόνα κολλημένη σε βαθμό αηδίας, αλλά ο νέος παίκτης της πολιτικής σκηνής

εμφανίζει δυναμική χωρίς να κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Επί της ουσίας παρουσίασε το όνομα του κόμματος, τους τομεάρχες, και εξαπέλυσε μια καλή επίθεση στις τράπεζες. Μόνο μ’ αυτά ανέβηκε ήδη σε βαρύ διψήφιο, ενώ εκτοξεύτηκε στην δεύτερη θέση στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός,

σε αριθμό τριπλάσιο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο τελευταίος συναντήθηκε χθες με τον υπουργό Εξωτερικών Γεραπετρίτη για να ενημερωθεί σε ότι αφορά τα εθνικά θέματα και ο φωτογραφικός φακός

έπιασε όλη την θλίψη. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ο τελευταίος Πρόεδρος του πάλαι ποτέ κραταιού ΠΑΣΟΚ;

Την επόμενη βδομάδα η δημοσκοπική σαιζόν κλείνει με τις Τάσεις του Δ. Μαύρου της MRB και θα ανοίξει πάλι μετά την σειρά εμφανίσεων των Πολιτικών Αρχηγών στη ΔΕΘ. Το κλείσιμο βρίσκει σε άνοδο τη ΝΔ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη, μεταξύ μονοψήφιου και διψήφιου το ΠΑΣΟΚ, την κατρακύλα σε μονοψήφιο της Καρυστιανού, να κρατάει δυνάμεις το ΚΚΕ, να χάνουν Βελο και Ζωή, να εισέρχονται Γιάνης και Λατινοπούλου, να μένουν εκτός Συριζα, Νίκη και ΝεΑρ.

Όμως κυβέρνηση δεν σχηματίζεται μ’ αυτά τα νούμερα.

Υπεραπόδοση

Η κυβέρνηση το παλεύει. Η εξαγγελία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως

για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά από τρία χρόνια στο 35% της σύνταξης του θανόντος (αντί για 70%) και μαζί της η απαλλαγή των δικαιούχων από επιστροφή χρημάτων που εισέπραξαν, είναι μια θετική κίνηση. Ακόμα πιο θετικά είναι τα νούμερα που έδωσε η υπουργός. Όπως είπε μόνο στο διάστημα Ιανουάριος Απρίλιος 2026, προκύπτει υπέρβαση εσόδων του ΕΦΚΑ κατά 517 εκατ ευρώ. Ο λόγος είναι η «τολμηρή εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε 2,5 εκατ εργαζόμενους».

Το 2025 η υπεραπόδοση ήταν πάνω από 800 εκατ ευρώ και η κυβέρνηση τα είχε δώσει σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση προσωπικής διαφοράς στο 50% των συνταξιούχων.

Γεμίζει το καλάθι της ΔΕΘ, και λογικά μαζί του θα γεμίσει και το ποσοστό της ΝΔ.

Burger και στριμωξίδι

Με αμερικανικό αέρα γέμισε το βράδυ της Πέμπτη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθώς, Η Κίμπερλυ αποφάσισε να γιορτάσει την 4η Ιουλίου, 250 χρόνια από την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, λίγο σαν το παζάρι στα Τρίκαλα. Πάνω από 3000 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων βουλευτές, επιχειρηματίες, παράγοντες, διοικητές Οργανισμών, κλπ κλπ κλπ. Η κατάσταση ήταν πατείς με πατώ σε. Ο μπουφές, απλησίαστος, λόγω πολυκοσμίας, αλλά όσοι τα κατάφεραν είδαν burger απ’ το Mc Donalds και μεζέδες από το κέτερινγκ του Σκαρμούτσου. Η μουσική ήταν μια μπάντα απ΄το Τενεσί που έπαιξε μοντέρνα country και pop. Ο Πρωθυπουργός έστειλε τον Κωστή Χατζηδάκη. Την Κίμπερλι την είδαν ελάχιστοι λόγω του κόσμου. Καμία σχέση με το σικάτο κάλεσμα στον κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας παλαιότερα. Το ‘νοιωσαν οι παλιοί. Γι’ αυτό κι εγώ εστιάζω σε έναν και μοναδικό, που φάνηκε να πέρασε τε-λει-α!

Άντε και του χρόνου πάλι.

Στην Κάσο

Αφήνοντας τους γκράντε εορτασμούς της Κίμπερλι επιστρέφω στην συνάντηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με τους υπουργούς των εθνικών θεμάτων (εκτός από Γεραπετρίτη είδε και Δένδια). Ένα από τα θέματα που ‘σηκώνει’ ο κ. Ανδρουλάκης είναι το περίφημο υποθαλάσσιο καλώδιο της Κάσου. Πρόκειται για υποθαλάσσιο καλώδιο που ενώνει ηλεκτρικά Ελλάδα και Κύπρο και η πόντισή του σταμάτησε μετά από παρενοχλήσεις τουρκικών σκαφών. Η Χαριλάου Τρικούπη το ‘σήκωσε’ στέλνοντας τον Πρόεδρο στο νησάκι, αφού πήγε που πήγε για τον γάμο στην Ρόδο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δίπλα είν’ η Κάσος. Ο Πρόεδρος ανέβασε κι ένα βίντεο εγκαλώντας τον ΠΘ γιατί δεν απαντά στα ερωτήματα του για την πόντιση του καλωδίου. Λογικό.

Έντονα συναισθήματα

Στην Κάσο (και στο γάμο) δεν πήγε μόνος. Είχε δίπλα του τους αρμόδιους τομεάρχες και τον επικεφαλής του Οργανωτικού, προφανώς για να οργανώσει την τοπική του Πασοκ στην Κάσο. Δεν είναι κακό.

Φυσικά στους γάμους είθισται οι παντρεμένοι να συνοδεύονται.

«Η σύντομη επίσκεψή μας στην Κάσο άφησε μέσα μου έντονα συναισθήματα. Ένα πανέμορφο, περήφανο νησί με ανθρώπους ζεστούς και φιλόξενους, που όμως ζουν καθημερινά με την αγωνία της εγκατάλειψης. Η μεγαλύτερη κραυγή τους ήταν για την υγεία: η έλλειψη γιατρών και η απουσία επαρκούς κάλυψης για επείγοντα περιστατικά γεννούν ανασφάλεια και οδηγούν ολοένα περισσότερους νέους να εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Οι δυσκολίες των αλιέων, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και η ερήμωση του νησιού δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τα ακριτικά νησιά, με κίνητρα, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και ουσιαστική αποκέντρωση. Η αξιοπρέπεια και η αγωνία που είδαμε στα μάτια των κατοίκων, όταν μας ζητούσαν το αυτονόητο –έναν γιατρό και ασφάλεια για τις οικογένειές τους– δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο» ανέβασε στα σόσιαλ η κ. Παπαζώη, την οποία το Μαντείο ευχαριστεί ιδιαιτέρως.

Είναι η μόνη που έβαλε στα πράγματα στην σωστή τους διάσταση γράφοντας

«Με αφορμή τον υπέροχο γάμο του Στέργου και της Κατερίνας, περάσαμε ένα φανταστικό διήμερο στη Ρόδο! Ένα διήμερο, με πολλούς φίλους και συντρόφους, που είχε τα πάντα!!»

Το κακό μ’ αυτά είναι πως τα βλέπουν και φουντώνουν οι σύντροφοι στις τοπικές που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Ασε που οι φαρμακόγλωσσες αναρωτιούνται ποιος πλήρωσε τα ξενοδοχεία κλπ κλπ για τα οποία δεν έχω καμία αμφιβολία πως είναι από τις προσωπικές τσέπες των κομματικών στελεχών που συνοδεύουν διαχρονικά τον Πρόεδρο στα αυστηρά κομματικά του καθήκοντα.

Σας φιλώ

Η Πυθία