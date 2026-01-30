Στη Ρουμανία ήταν δυστύχημα, στα Τρίκαλα ήταν κάτι άλλο…

Υπάρχουν παραφωνίες που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πού ζεις και με ποιους ζεις

Νίκος Συρίγος

Στη Ρουμανία ήταν δυστύχημα, στα Τρίκαλα ήταν κάτι άλλο…
Η Ελλάδα έχει συγκλονιστεί, συνεχίζει να θρηνεί και κάποιες φορές να αγανακτεί για τους θανάτους στο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και στην έκρηξη στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα.

Για μια ακόμη φορά όμως και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν παραφωνίες που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πού ζεις και με ποιους ζεις. Στο θαυμαστό κόσμο της δημοσιογραφίας, των social media και της πολιτικής, υπάρχουν τύποι που αντί να το βουλώσουν για το χαμό των επτά παιδιών στη Ρουμανία, λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Όλοι.

Περίπου τα ίδια συμβαίνουν και για τον χαμό των γυναικών στα Τρίκαλα. Από την πρώτη στιγμή κι έως τώρα, προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα έγιναν καλά, το εργοστάσιο ήταν υπόδειγμα λειτουργίας και η έκρηξη ήταν απλά μια κακιά στιγμή. Παινεύουν τον εργοστασιάρχη, υποκλίνονται στο ότι αποφάσισε να πληρώνει κανονικά τους μισθούς των αδικοχαμένων γυναικών μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά τους και των υπολοίπων μέχρι να ανοίξει ξανά το εργοστάσιο, ξεχνώντας ότι όσα έγιναν πριν την έκρηξη και οδήγησαν στην έκρηξη, ήταν αποτέλεσμα της αδιαφορίας όλων στις καταγγελίες των ανθρώπων που δούλευαν εκεί…

Ξεχνούν ότι στα Τρίκαλα δεν έγινε κανένα δυστύχημα, δεν ήταν ίδια ιστορία με τη Ρουμανία… Δεν τράκαραν δυο οχήματα. Ήταν το χρονικό προαναγγελθέντων θανάτων. Κι αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.

Κάτι τελευταίο. Επειδή κάποιοι μιλούν για κίνημα τυμβωρυχίας στην πολιτική, καλό είναι να σκεφτούν ότι για να υπάρξουν τυμβωρύχοι θα πρέπει να υπάρχουν νεκροί… Κι όσο σε αυτό το Κράτος, ουδείς νοιάζεται για τις ζωές των ανθρώπων που πάνε για δουλειά, τόσο θα χάνουμε ανθρώπους.

Νοιαστείτε λοιπόν για τους ζωντανούς κι αφήστε τι κάνουν οι υπόλοιποι με τους νεκρούς. Καταντάει πια γελοίο να φταίνε για όλα οι άλλοι. Καταντάει πια γελοίο να τα θεωρείτε όλα πολιτική. Δεν είναι. Είναι η αντίδραση στο ότι μάλλον όλοι πια ζούμε κατά τύχη… Κι όταν πριν καν τελειώσει τη δήλωση-ξέπλυμα ένας υπουργός συλλαμβάνεται αυτός που πάει να ξεπλύνει, τα πράγματα πέρα από αστεία είναι και χυδαία.

