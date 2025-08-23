Η Σοφία Κουρτίδου αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο χειρουργείο: «Πήγα στα επείγοντα…»

Η Σοφία Κουρτίδου περιέγραψε την περιπέτεια υγείας που πέρασε τις τελευταίες ημέρες

Η Σοφία Κουρτίδου αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο χειρουργείο: «Πήγα στα επείγοντα…»
Η Σοφία Κουρτίδου πέρασε μία δύσκολη περιπέτεια υγείας τις τελευταίες ημέρες, καθώς μία έντονη αδιαθεσία την οδήγησε εσπευσμένα στα επείγοντα νοσοκομείου της Αθήνας.

Οι γιατροί, αφού πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις, διέγνωσαν ότι έπασχε από οξεία χολοκυστίτιδα και έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο ανέφερε αρχικά ότι «είμαι ήδη πολύ καλύτερα, έχω πάρει εξιτήριο, βρίσκομαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και αναρρώνω. Το χειρουργείο που έκανα είναι αφαίρεση χολής ή πιο σωστά αφαίρεση της χοληδόχου κύστης».

https://www.instagram.com/reel/DNqCNWXo9gR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στη συνέχεια, η Σοφία Κουρτίδου μίλησε για τα σημάδια που είχε: «Ένα βράδυ στον ύπνο μου ένιωσα έναν πολύ έντονο πόνο στο στομάχι μου και πίσω στην πλάτη μου. Για την ακρίβεια, δεν ήμουν σίγουρη εάν ο πόνος αυτός προέρχεται από το στομάχι ή αν αντανακλά πίσω στην πλάτη ή το αντίστροφο.

Ευτυχώς, η συμβίωσή μου με τον Γιάννη όλα αυτά τα χρόνια με έχει κάνει να ακούω το σώμα μου εντελώς διαφορετικά και να το αφουγκράζομαι, μιας και ο Γιάννης είναι αθλητής και ένας αθλητής που έχει υποστεί διπλό ακρωτηριασμό».

Για τον πόνο που την ανάγκασε να βρεθεί στα επείγοντα, αποκάλυψε ότι «πήγα τελικά στα επείγοντα και διαγνώστηκα με οξεία χολοκυστίτιδα, που σημαίνει ότι βρέθηκαν πέτρες μέσα στη χολή. Πολλές πέτρες, η μία εκ των οποίων είχε αποφράξει τον κυστικό πόρο, που είναι ο κύριος αγωγός της χοληδόχου κύστης.

Αυτή ήταν και η συγκεκριμένη που μου προκάλεσε τη φλεγμονή και τον πόνο που με οδήγησε να πάω στα επείγοντα. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που πήγα είχα ήδη χειρουργηθεί. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την κατάστασή μου και η χοληδόχος κύστη μου αφαιρέθηκε» και σε άλλο σημείο προσέθεσε: «Το σώμα μου, μου είχε δώσει και άλλα σημάδια, όπως είναι η δυσπεψία και η παλινδρόμηση.

Αυτό το καλοκαίρι μού συνέβησαν αρκετά. Πολλά που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ως κακοτυχίες, είτε μικρές είτε μεγάλες. ​Εγώ όμως αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί με έκαναν να νιώθω ακόμα περισσότερο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ.

Θυμάμαι πως ήμουν μικρό παιδί όταν η αγαπημένη μου γιαγιά χρειάστηκε να αφαιρέσει τη χολή της και τώρα ήρθε η σειρά μου. Δεν περίμενα πώς μία χειρουργική επέμβαση που συνέβη ξαφνικά θα με κάνει να θέλω τόσο πολύ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά τελικά η δύναμη που πηγάζει από την ευγνωμοσύνη, ίσως είναι η πιο ισχυρή από όλες».

Όσο για τα σημάδια που της έδωσε τα σώμα της, σχολίασε: «Γιατί το σώμα μου φωνάζει και ήρθε επιτέλους η στιγμή να το φροντίσω ουσιαστικά όπως του αξίζει. Νιώθω απερίγραπτα τυχερή που ζω αγαπημένη, που σας έχω δίπλα μου και σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τις προσευχές σας. Δεν υπάρχει ομορφότερο γιατρικό από την αγάπη».

