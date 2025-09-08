Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

Με πολλές προσδοκίες ξεκινά η σεζόν για την ΕΡΤ1 στο κομμάτι της μυθοπλασίας, καθώς μεγάλες παραγωγές ετοιμάζονται να κάνουν πρεμιέρα. Το προσεχές διάστημα αρκετά σίριαλ θα ριχτούν στη μάχη της τηλεθέασης και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 20.30, θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο της τρίτης χρονιάς της «Ηλέκτρας». Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, αυτή η συγκλονιστική παραγωγή έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες αφηγήσεις είναι τόσο δυνατές, που δεν τελειώνουν ποτέ. Η υπέροχη τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Όλγας Μιχαλοπούλου, του Θανάση Πατριαρχέα, θα ενδυναμωθεί με νέους χαρακτήρες, που θα ενσαρκώσουν «δυνατά» ονόματα ηθοποιών, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι και θα εμπλουτιστεί με απρόσμενες ανατροπές στην πλοκή. Η σειρά θα παίζεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 20.30.

Την ίδια ημέρα, στις 21.45, πρώτη επίσημη κάνει η σειρά «Το παιδί», η νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία. Η ιστορία αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η Άρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι.

Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο ίδιο χωριό καταφτάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά από τον θάνατο του πατέρα της. Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο… Η σειρά θα κρατά συντροφιά από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21.45.

Η ώρα της κωμωδίας πλησιάζει και το «Καλά θα πάει κι αυτό» έρχεται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 22.45, ενώ θα παίζεται από Δευτέρα έως και Τετάρτη. Σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, θα κάνει το κοινό να γελάσει, να συγκινηθεί και να ταυτιστεί με τους ήρωες, έχοντας εξασφαλίσει ένα all star cast το οποίο αποτελείται από τους Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννη Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ίαν Στρατή, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου.

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα. Τον έρωτα, δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε. Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q. Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί.

Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου, και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου. Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία; Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.

Το «Απαραίτητο Φως» συστήθηκε στο κοινό του ERTFLIX τον Μάρτιο και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου έρχεται στην ΕΡΤ1 στις 22.45. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, το «Απαραίτητο φως» αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές (στη γερμανική κατοχή και στα μέσα της δεκαετίας του 2000).

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της. Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Το δίχτυ» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 22.15, ενώ θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του Μανούσου Μανουσάκη που έφυγε από τη ζωή. Θοδωρής Αθερίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη, Σπύρος Μαραγκουδάκης πρωταγωνιστούν, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναλαμβάνει τον ρόλο του αστυνόμου Ανδρέα Καραλή.

Διαβάστε επίσης