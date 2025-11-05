To «φόρεμα εκδίκησης» του πρώην - Ποια διασημότητα τον άφησε μετανιωμένο και ποια ήθελε απλά προσοχή

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο... στην περίπτωση των γυναικών όμως ανεβαίνει επίπεδο.

Διάσημες κυρίες, που τράβηξαν την προσοχή είτε με τους γάμους τους, είτε με τα ειδύλλιά τους, όταν βρέθηκαν στη λήξη των σχέσεών τους επέλεξαν την ενδυματολογική αντεπίθεση, είτε για να οδηγήσουν στη μετάνοια των πρώην, είτε γιατί επιζητούσαν απελπισμένα την προσοχή του.

Χαρακτηριστικότερο όλων, το μαύρο φόρεμα της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1992, αλλά και πιο πρόσφατο αυτό της Λίλι Άλεν, με μία τολμηρή εμφάνιση στα βραβεία CFDA στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Ήταν μια από τις πρώτες εμφανίσεις της Άλεν στο κόκκινο χαλί μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της, West End Girl, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την κατάρρευση του γάμου της με τον «άπιστο» ηθοποιό του Stranger Things, Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Το revenge look της, ωστόσο δεν εντυπωσίασε και η εμφάνισή της, όπως λένε ειδικοί της μόδας, μάλλον ήταν περισσότερο μία απελπισμένη κραυγή για προσοχή.

Η Lily Allen παρευρίσκεται στα CFDA Fashion Awards, που διοργανώθηκαν από το Συμβούλιο Μόδας της Αμερικής (CFDA), στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. Invision/Evan Agostini

Πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε περίφημα ένα μαύρο μίνι φόρεμα Christina Stambolian το ίδιο βράδυ που ο βασιλιάς Κάρολος ομολόγησε ότι ήταν άπιστος σε ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ το 1992.

Σε ένα άρθρο της Vogue το 1997, η στενή φίλη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Άννα Χάρβεϊ, αποκάλυψε ότι αρχικά φοβόταν ότι το μίνι μαύρο φόρεμα ήταν «πολύ τολμηρό» και σχεδίαζε να φορέσει ένα σχέδιο Valentino στην εκδήλωση.

Αλλά αφού έμαθε για το ντοκιμαντέρ του πρώην συζύγου της, η Νταϊάνα ήθελε να «μοιάζει με ένα εκατομμύριο δολάρια» το δύσκολο βράδυ.

Princess Diana’s iconic ‘revenge’ dress, worn the night Prince Charles publicly admitted to being unfaithful to her [1994] pic.twitter.com/v6LZEEa6yb — Fascinating (@fasc1nate) April 30, 2024

Μαράια Κάρεϊ

Η Μαράια παντρεύτηκε τον Tommy Mottola, 71 ετών, όταν εκείνη ήταν μόλις 23 ετών και εκείνος ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της. Πριν από το γάμο τους ήταν ήδη ένα ανερχόμενο αστέρι με την επιτυχία του ντεμπούτου ομώνυμου άλμπουμ της.

Το ζευγάρι έζησε σε γάμο από το 1993 έως το 1998, αφού την ανακάλυψε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ως τότε επικεφαλής της Columbia Records.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η καριέρα της εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Η εξέλιξη του στυλ ξεκίνησε μετά τον χωρισμό τους. Το κοινό έμεινε έκπληκτο όταν, μήνες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους, η σταρ επιδείκνυε τα πόδια της σε ένα κομμάτι co-ord στα MTV Video Music Awards του 1997.

Αν και ο σχεδιαστής του εντυπωσιακού συνόλου δεν είναι γνωστός, το σκίσιμο στους μηρούς του εμβληματικού ρούχου και το κομψό crop top με τιράντες έχουν μείνει στην ιστορία.

Η Mariah Carey απονέμει ένα βραβείο κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 1997 ASSOCIATED PRESS/Adam Nadel

Μπιγιονσέ

Κανείς δεν είναι άγριος όπως η Beyoncé - και η εμβληματική καλλιτέχνιδα το απέδειξε αυτό και πολλά άλλα, όταν κυκλοφόρησε το Lemonade το 2016, το οποίο κέρδισε αμέτρητες διακρίσεις.

Το άλμπουμ εξερεύνησε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων φαινομενικών αναφορών στον γάμο της με τον ράπερ Jay-Z.

Ένα από τα τραγούδια, το Hold Up, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή - όχι μόνο λόγω των στίχων του αλλά και λόγω του ηλεκτρισμένου μουσικού του βίντεο - στο οποίο η σταρ φοράει ένα εντυπωσιακό μουσταρδί φόρεμα, κρατώντας ένα ρόπαλο στο χέρι πριν εξαπολύσει την οργή της.

Οι στίχοι του κομματιού έκαναν τους θαυμαστές να υποθέτουν ο ράπερ είχε απατήσει τον πρώην σταρ του Destiny's Child με την πρώτη ακρόαση.

«Τι είναι χειρότερο, να φαίνεσαι ζηλιάρης ή τρελός;».

Τζένιφερ Άνιστον

Το δράμα του Χόλιγουντ με τον χωρισμό των «Brangelina».

Η «καημένη την Τζεν», η απατημένη σταρ δεν έδωσε σημασία στο αστείο και το έδειξε σε όλους με ένα αστραφτερό, χρυσό φόρεμα, στην πρεμιέρα της ταινίας της, Derailed.

Η Τζένιφερ έδειξε ότι ήταν ακόμα το λαμπερή χωρίς τον Μπραντ στο πλευρό της.

Πρόσφατα η Τζεν έγινε επίσημη στο Instagram με τον υπνωτιστή του Χόλιγουντ και φίλο της «γκουρού της αγάπης» Jim Curtis.

Xzibit, Vincent Cassel, Jennifer Aniston, Clive Owen and Melissa George premiere of 'Derailed' - 2005 pic.twitter.com/7jVBPEnrGM — J. Aniston News (@JAnistonNews) March 28, 2015

Τζένιφερ Λόπεζ

Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ βγήκε στο κόκκινο χαλί τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους εν μέσω του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ, εντυπωσίασε με ένα αποκαλυπτικό «φόρεμα εκδίκησης».

Η ηθοποιός έφτασε στην πρεμιέρα της ταινίας της, Unstoppable, ντυμένη με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα Tamara Ralph με σκισίματα από το κεφάλι μέχρι τα νύχια.

Σε συνέντευξή της στο People μετά την εκδήλωση, η Λόπεζ αποκάλυψε ότι δίσταζε να φορέσει το αποκαλυπτικό φόρεμα της Tamara Ralph.

«Υπήρξε μια συζήτηση για το αν έπρεπε ή όχι. Και είπα, γαμώτο», είπε στο ρεπορτάζ.

Την εποχή της πρεμιέρας, η τραγουδίστρια Jenny from the Block πάλευε με το τέλος της σχέσης της με τον 'Αφλεκ.

Έκτοτε δήλωσε ότι το διαζύγιό της από τον ηθοποιό ήταν το «καλύτερο πράγμα που της συνέβη ποτέ».