Δήμητρα Ματσούκα: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέληση μου, θα κάνω μήνυση»

Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε το «παρών» στις θεατρικές υποχρεώσεις της στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater μετά τη δικαστική περιπέτεια που είχε.

Η ηθοποιός πήρε αναβολή στη δίκη της, η οποία ορίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου συνελήφθη στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη, αφού φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα, ενώ το όχημά της δεν έφερε πινακίδες. Η αναβολή στη δίκη της γνωστής ηθοποιού δόθηκε προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις της Τροχαίας.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 συνάντησε την Δήμητρα Ματσούκα λίγο πριν τη χθεσινή της παράσταση έξω από το θέατρο, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως θα κινηθεί νομικά κατά της εκπομπής που την ηχογράφησε χωρίς τη συναίνεσή της.

«Δεν ήρθα με τα πόδια, με έφεραν στο θέατρο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για αυτό που συνέβη. Δεν είχα άγχος που επέστρεψα στη σκηνή, παίζουμε αυτή την παράσταση αρκετό καιρό. Νιώθω καλά γιατί νομίζω ότι αποκατέστησα την αλήθεια. Ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα και πάμε για άλλα. Δεν στεναχωρήθηκα με τα σχόλια των δημοσιογράφων. Είμαι συμφιλιωμένη με την πραγματικότητα. Την ξέρουμε όλοι. Εντάξει…

Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδεια μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό. Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσο μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή» τόνισε η Δήμητρα Ματσούκα.

Διαβάστε επίσης