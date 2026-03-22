Άνταμ Σάντλερ: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025 σύμφωνα με το Forbes

Στην πρώτη θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς για το 2025 βρέθηκε ο Άνταμ Σάντλερ, σύμφωνα με το Forbes, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη σύγχρονη βιομηχανία του θεάματος.

Ο δημοφιλής ηθοποιός κατέκτησε την κορυφή με έσοδα που φτάνουν τα 48 εκατομμύρια δολάρια, με βασικό «όπλο» τη μακροχρόνια και ιδιαίτερα επικερδή συνεργασία του με το Netflix.

Η κυριαρχία του streaming αλλάζει το παιχνίδι

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει τη μεγάλη στροφή προς τις πλατφόρμες streaming. Τα συνολικά έσοδα των 20 κορυφαίων ηθοποιών διαμορφώθηκαν στα 590 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 20%.

Όπως επισημαίνει το Forbes, η μείωση αυτή σχετίζεται με τη μείωση των εσόδων από τα παραδοσιακά κινηματογραφικά ταμεία, καθώς ολοένα και περισσότεροι σταρ επιλέγουν συμφωνίες με streaming υπηρεσίες που εξασφαλίζουν σταθερές απολαβές.

Οι υπόλοιποι της κορυφής

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τομ Κρουζ με 46 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τρίτος είναι ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σκάρλετ Γιόχανσον (43 εκατ. δολάρια) και ο Μπραντ Πιτ (41 εκατ. δολάρια), με σημαντικές κινηματογραφικές και streaming συνεργασίες.

Από βετεράνους μέχρι νέα πρόσωπα

Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Ντένζελ Ουάσινγκτον με 38 εκατομμύρια, ενώ ακολουθούν ο Τζακ Μπλακ και ο Τζέισον Μομόα με 28 εκατομμύρια.

Τη δεκάδα ολοκληρώνουν ο Ντάνιελ Κρεγκ με 27 εκατομμύρια και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με 26 εκατομμύρια, η οποία ξεχωρίζει ως η νεότερη παρουσία της λίστας.

Η πλήρης εικόνα της λίστας

Στις υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται ο Τζον Σίνα, η Ρις Γουίδερσπουν, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Κρις Πρατ, ο Τομ Χάρντι, η Τζένιφερ Άνιστον, η Κάμερον Ντίαζ και Τζέισον Μπέιτμαν.

Νέα δεδομένα στο Χόλιγουντ

Η πρωτιά του Άνταμ Σάντλερ αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στο Χόλιγουντ, όπου το streaming δεν αποτελεί απλώς εναλλακτική, αλλά βασικό πυλώνα επιτυχίας και εσόδων για τους μεγαλύτερους σταρ της βιομηχανίας.

