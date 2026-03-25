Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στη βραδινή ζώνη;

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen, το βράδυ της Τρίτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ανταγωνισμός, στη βραδινή ζώνη, είναι σκληρός και οι σειρές με τα ριάλιτι δίνουν μάχη… για μία καλή θέση στους πίνακες της Nielsen.

Χθες, η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» στον ALPHA κατέγραψε 18,6% στο σύνολο και 19,3% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, έκανε 16,8% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Porto Leone», που ακολούθησε, κράτησε παρέα στο 16% του συνόλου και στο 13,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» έδειξε τη δυναμική του καταγράφοντας 14,1% στους τηλεθεατές 18-54 και 10,9% στο σύνολο. Στο MEGA, η κωμωδία «Έχω παιδιά» έκανε 7,3% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό. Η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 13,9% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που ακολούθησε, κράτησε παρέα στο 14% του συνόλου και στο 7,5% του δυναμικού κοινού.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 12,5% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» έκανε 4,9% στο σύνολο και 4,2% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» βρέθηκε στο 8,6% του συνόλου και στο 6,7% του δυναμικού κοινού.

Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Από ήλιο σε ήλιο» έκανε 3,4% στο σύνολο και 3% στο δυναμικό κοινό. Το «Παιδί» περιορίστηκε στο 3,2% του συνόλου και στο 4% των τηλεθεατών 18-54.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
