Αντόνιο Μπαντέρας: Πώς το έμφραγμα που υπέστη τον οδήγησε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ

Ο Αντόνιο Μπαντέρας δεν μετανιώνει καθόλου για την απόφασή του να αφήσει πίσω του το Χόλιγουντ και να επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα.

Ο 65χρονος ηθοποιός, γνωστός μεταξύ άλλων και από την ταινία «Babygirl», εγκαταστάθηκε αρχικά στο Χόλιγουντ μετά τη διεθνή επιτυχία του στην ισπανική ταινία «Women on the Verge of a Nervous Breakdown» το 1988. Έπειτα από δεκαετίες ζωής και καριέρας εκεί, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2017 τον οδήγησε να επαναξιολογήσει τα πάντα.

Σε συνέντευξή του στους «The Times», ο ίδιος περιέγραψε το έμφραγμα που υπέστη ως «μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση», τονίζοντας πως «άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τη ζωή».

Μια νέα φιλοσοφία ζωής

Η εμπειρία αυτή τον ώθησε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Όπως ανέφερε, πούλησε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, σταμάτησε το κάπνισμα και γενικότερα αναθεώρησε τον τρόπο ζωής του.

Παράλληλα, προχώρησε σε μια κίνηση που αντανακλά την καλλιτεχνική του ταυτότητα: αγόρασε ένα θέατρο στη Μάλαγα, το Teatro del Soho.

«Αντιμέτωπος με τον θάνατο, κοίταξα πίσω και συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, είμαι ηθοποιός του θεάτρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας / AP

«Δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένος»

Το νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής του φαίνεται να του προσφέρει μια βαθύτερη ικανοποίηση από ό,τι το Χόλιγουντ.

«Δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένος», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως η ενασχόλησή του με το θέατρο τον φέρνει πιο κοντά σε όσα έχουν πραγματικά σημασία για τον ίδιο.

«Με κρατά σε επαφή με τις ρίζες μου, τη γειτονιά μου, τους ανθρώπους μου. Δεν έχασα ποτέ αυτή τη σύνδεση — το αντίθετο», πρόσθεσε.

Επιστροφή στις ρίζες

Την περίοδο πριν από την απόφασή του, ο ηθοποιός μοιραζόταν τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, η περιπέτεια της υγείας του λειτούργησε ως καταλύτης, ενισχύοντας την ανάγκη του να επιστρέψει μόνιμα στη Μάλαγα και να επανασυνδεθεί με τις ρίζες του — τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Η επιστροφή αυτή δεν ήταν απλώς μια αλλαγή τόπου, αλλά μια συνειδητή επιλογή ζωής, που τον έφερε πιο κοντά στην ουσία της τέχνης του και σε μια καθημερινότητα που, όπως ο ίδιος δηλώνει, τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο.

Σήμερα, ο Αντόνιο Μπαντέρας ζει στο ιστορικό κέντρο της Μάλαγα μαζί με τη σύντροφό του, Νικόλ Κίμπελ, με την οποία διατηρεί σχέση από το 2014, μετά το διαζύγιό του από τη Μέλανι Γκρίφιθ.

Αναπολώντας τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και το «μεγάλο άλμα προς το Χόλιγουντ», ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με αρκετές δυσκολίες, καθώς εκείνη την εποχή πολλές ευκαιρίες θεωρούνταν ουσιαστικά «απαγορευμένες» για Ισπανούς ηθοποιούς.

«Δεν μιλούσα αγγλικά, αλλά σιγά-σιγά κατάφερα να χτίσω την καριέρα μου εκεί. Αργότερα παντρεύτηκα μια Αμερικανίδα και η ζωή μου άλλαξε, οι ανασφάλειές μου εξαφανίστηκαν», εξήγησε ο Μπαντέρας, αναφερόμενος στη Μέλανι Γκρίφιθ.

Η οικογένεια και η στενή σχέση με τα παιδιά του

Κατά τη διάρκεια του 18ετούς γάμου του με τη σταρ του Working Girl, το ζευγάρι απέκτησε την κόρη τους, Στέλλα Μπαντέρας, η οποία σήμερα είναι 29 ετών.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Μπαντέρας διατηρεί στενή σχέση και με τη θετή του κόρη, τη γνωστή ηθοποιό Ντακότα Τζόνσον, με την οποία, όπως έχει γίνει γνωστό, παραμένει πολύ δεμένος όλα αυτά τα χρόνια.

Η χαρά του για την κόρη του, Στέλλα

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο People, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρωταγωνιστής του «The Mask of Zorro» είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για τον αρραβώνα της κόρης του με τον επιχειρηματία Alex Gruszynski, καθώς και για τον επικείμενο γάμο τους, ο οποίος στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία τον Οκτώβριο του 2025.

«Είναι απλώς υπέροχο. Νιώθω υπέροχα για εκείνη», είχε δηλώσει ο ηθοποιός, μιλώντας για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της κόρης του.

Ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει πως, πάνω απ’ όλα, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η προσωπική ευτυχία της Stella.

«Το μόνο που θέλω, εφόσον η κόρη μου βρίσκεται σε έναν γάμο, είναι να είναι αγαπημένη. Όλα τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Και είναι αγαπημένη, ενώ εγώ αγαπώ και τον άνθρωπο που επέλεξε να παντρευτεί. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος και για τους δύο», είχε πει χαρακτηριστικά.

