Κάνιε Γουέστ: Θα δώσει συναυλία στην Τσεχία τον Ιούλιο - Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες

Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός και ως Ye, ετοιμάζει ευρωπαϊκή περιοδεία για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει χάσει σημαντικό μέρος της δημοτικότητάς του και αρκετά εμπορικά συμβόλαια εξαιτίας των δηλώσεών του. Το 2023, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ανοιχτά ότι «λάτρευε τους ναζί», είχε διαθέσει προς πώληση μπλουζάκι με σβάστικα και είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», το οποίο απαγορεύτηκε από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming.

Στις αρχές Απριλίου στον Κάνιε Γουέστ του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις προγραμματισμένες συναυλίες του τον Ιούλιο. Αντίθετα, η Ολλανδία γνωστοποίησε πως δεν προτίθεται να απαγορεύσει τις εμφανίσεις του που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου. Στη Γαλλία, ο ίδιος ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της συναυλίας του στη Μασσαλία στις 11 Ιουνίου, μετά από έντονες αντιδράσεις των τοπικών αρχών και της κυβέρνησης.

Η επικείμενη συναυλία στην Πράγα έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Κάνιε Γουέστ συνεχίζει να προκαλεί έντονα διχαστικά σχόλια με τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

