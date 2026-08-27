Νικόλ Κίντμαν -Σάντρα Μπούλοκ: Η μεγάλη επανένωση 30 χρόνια μετά - Εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί

Snapshot Η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ επανενώθηκαν στο Λονδίνο για την παγκόσμια περιοδεία προώθησης του «Practical Magic 2», σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση.

Η εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί τράβηξε την προσοχή λόγω της επανένωσης και των στιλιστικών επιλογών τους.

Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στους ρόλους των αδελφών με μαγικές ικανότητες, Sally και Gillian Owens, από την πρώτη ταινία του 1998.

Το αρχικό «Practical Magic» έγινε cult ταινία με το πέρασμα του χρόνου, παρά την αρχικά μέτρια εμπορική επιτυχία του.

Η χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών παραμένει ζωντανή και ενισχύει την προσμονή για τη συνέχεια της ταινίας. Snapshot powered by AI

Η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ έδωσαν το «παρών» στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του «Practical Magic 2», σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί και φυσικά κατάφεραν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα, όχι μόνο λόγω της πολυαναμενόμενης επανένωσής τους, αλλά και χάρη στις εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές τους.

Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε ένα στράπλες φόρεμα σε μπλε απόχρωση του Chanel, υιοθετώντας μια κομψή και διαχρονική εμφάνιση.

Η Σάντρα Μπούλοκ, από την πλευρά της, προτίμησε ένα πιο τολμηρό look, φορώντας στράπλες φόρεμα με λεοπάρ μοτίβο από τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 του Givenchy.

Η κοινή τους εμφάνιση στο Λονδίνο σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός κινηματογραφικού διδύμου που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Οι δύο σταρ επιστρέφουν στους ρόλους των Sally και Gillian Owens, των αδελφών με μαγικές ικανότητες που υποδύθηκαν στην πρώτη ταινία.

Το «Practical Magic» κυκλοφόρησε το 1998 και, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία, απέκτησε με τα χρόνια φανατικό κοινό και εξελίχθηκε σε cult ταινία.

Η συνέχεια έρχεται σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, με την επιστροφή των δύο πρωταγωνιστριών να αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έχουν δημιουργήσει τη μεγαλύτερη προσμονή.

Με την πρώτη στάση της press tour να πραγματοποιείται στο Λονδίνο, η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ έδωσαν μια πρώτη γεύση από τη νέα εποχή του «Practical Magic», αποδεικνύοντας πως η χημεία των δύο αδελφών Owens παραμένει ζωντανή και εκτός οθόνης.

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