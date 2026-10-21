Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της - Η ανάρτηση που αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα

Snapshot Η Σάσα Μπάστα δημοσίευσε φωτογραφίες που υποδηλώνουν ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Η λεζάντα στις φωτογραφίες της έκανε λόγο για μια εμφάνιση με διπλή σημασία και όμορφες στιγμές που κρύβουν περισσότερα από όσα φαίνονται.

Οι διαδικτυακοί φίλοι της έσπευσαν να της ευχηθούν για την εγκυμοσύνη, σχολιάζοντας θετικά τις φωτογραφίες.

Η τραγουδίστρια απάντησε στα σχόλια με καρδιές, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ρητά την εγκυμοσύνη. Snapshot powered by AI

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως διανύει η Σάσα Μπάστα, καθώς οι τελευταίες φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media πυροδότησαν σχόλια για μια δεύτερη εγκυμοσύνη.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου δύο φωτογραφίες από το πλατό της εκπομπής «The 2night Show», στις οποίες πόζαρε αναδεικνύοντας την κοιλιά της. Η λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες άφησε να εννοηθεί πως η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία. Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Det5mumkXj6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κάτω από την ανάρτηση, αρκετοί διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν, θεωρώντας πως το μήνυμά της αναφερόταν σε εγκυμοσύνη. «Αγάπη μου με το καλό» και «η πιο όμορφη έγκυος» ήταν μερικά από τα σχόλια που συγκέντρωσαν οι φωτογραφίες.

Η Σάσα Μπάστα απάντησε σε ορισμένα από αυτά με καρδιές, χωρίς να προχωρήσει σε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση για την ευχάριστη είδηση.

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