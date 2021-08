Η αγωγή του Giannis στη Νέα Υόρκη, η Mohegan για το Ελληνικό και η επιτυχία του Γιώργου Περιστέρη

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Τίναξε την μπάνκα»

Σαμπάνιες άνοιξαν στο ΤΑΙΠΕΔ με το (σχεδόν) 1,5 δισ. ευρώ που προσέφερε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Η προσφορά «έσπασε τα ταμεία» σε σημείο που πολλοί αναρωτιούνται αν βγαίνει το project ή αν ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης «τίναξε την μπάνκα». Η απάντηση είναι πως το project βγαίνει μια χαρά. Αρκεί να υπολογίσει κανείς τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου και να κάνει την αναγωγή με τα χρήματα που έδωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Επίσης, την εξίσωση είχαν λύσει ήδη οι τράπεζες που εδώ και καιρό είχαν δεσμευτεί να χρηματοδοτήσουν το έργο. Ειδικά αυτές, δεν υπήρχε περίπτωση να δανειοδοτήσουν με πάνω από 1 δισ. ευρώ ζημιογόνο project. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Μπορεί τα έσοδα από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού να έρθουν σε βάθος 35ετιας, το κομμάτι της κατασκευής όμως θα πληρωθεί πολύ νωρίτερα. Και εκεί, η εταιρεία του Γιώργου Περιστέρη έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το έργο.

Οι δηλώσεις της Mohegan

Και μια και ο λόγος για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να σας ενημερώσουμε πως η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), ο leader της κοινοπραξίας για το καζίνο στο Ελληνικό εξακολουθεί να δηλώνει την «πίστη» της στο έργο. Συγκεκριμένα, στα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2021 που γνωστοποίησε προ ημερών στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηλώνει πως εξακολουθεί να εμπλέκεται «στην ανάπτυξη και κατασκευή ενός ολοκληρωμένου θέρετρου και καζίνο που θα βρίσκεται κοντά στην Αθήνα στην Ελλάδα». Δεν γνωρίζουμε εάν πράγματι εννοεί όσα αναφέρει προς τις αμερικανικές εποπτικές αρχές, ωστόσο τους τελευταίους μήνες η παρουσία της στην Ελλάδα δεν παραπέμπει σε κάποιον που έχει το 65% ενός τόσο σημαντικού project. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι πως η Mohegan έχει δώσει βάρος στο αντίστοιχο κορεατικό project που τρέχει εδώ και καιρό και στο οποίο έχει σπαταλήσει αρκετές δυνάμεις. Και αυτές δεν της περισσεύουν, καθώς η εταιρεία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 118 εκατ. δολαρίων και δανεισμό 1,8 δισ. δολάρια.

Το μήνυμα του Giannis

Αγωγή σε βάρος έξι φυσικών προσώπων που προωθούσαν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων εμπορικά προϊόντα (μπλούζες, φούτερ, κλπ) που έφεραν το όνομά του και απεικόνιζαν το πρόσωπό του, κατέθεσε προ τριών ημερών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Η αγωγή κατατέθηκε στο US District Court for the Southern District of New York από τον Έλληνα δικηγόρο Τάσο Παρδάλη, partner της δικηγορικής εταιρείας Pardalis & Nohavicka LLP, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, στα εμπορικά σήματα, στο εταιρικό δίκαιο, καθώς και στις εμπορικές και real estate συναλλαγές. Δεν είναι πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κινείται δικαστικά για να διασφαλίσει δικαιώματα που σχετίζονται με δικά του trademarks. Προ μηνών είχε κερδίσει δίκη που αφορούσε στη χρήση του nick name «Greek Freak», ενώ είχε έλθει και συμβιβασμό με άλλη εταιρεία για το ίδιο ζήτημα. Να σας ενημερώσουμε πάντως πως ήδη κάποιοι εκ των εναγόμενων στη νέα αγωγή του Giannis έχουν αφαιρέσει από ηλεκτρονικά καταστήματα τα προϊόντα που έφεραν το όνομά του. Οπότε οι Αντετοκούνμπο – Παρδάλης έχουν ήδη περάσει το μήνυμα.

Ραντεβού πριν τη διάσπαση

Ραντεβού του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με την επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου αναμένεται το επόμενο διάστημα, με θέμα το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κατήρτισε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Τόσο η ηγεσία, όσο και οι υπάλληλοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαφωνούν με την κεντρική φιλοσοφία του νομοσχεδίου που προβλέπει τη διάσπαση των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής σε ρυθμιστικές και ελεγκτικές. Όπως υποστηρίζουν, με τον τρόπο αυτό εισάγεται ένα σύστημα δύο διοικητικών οργάνων με ξεχωριστή δομή, που θα πλαισιώνονται από πολυάριθμα όργανα, συμβούλους και επιτροπές, κάτι που θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αύξηση του διοικητικού φόρτου, αλλά και αύξηση του κόστους λειτουργίας της Αρχής. Η κ. Λαζαράκου έχει ήδη στα χέρια της γνωμοδοτήσεις ακαδημαϊκών, που σύμφωνα με πληροφορίες, αναδεικνύουν τις αδυναμίες της πρότασης της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η ίδια η κ. Λαζαράκου δέχεται και εισηγήσεις προκειμένου να θέσει το ζήτημα της διάσπασης των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής προς γνωμοδότηση και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Ωστόσο, πριν γίνει αυτό η πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς θα συναντηθεί με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εκθέσει αρμοδίως τα ζητήματα. Εάν μετά το ραντεβού αυτό, η κυβέρνηση επιμείνει στη θέση της, τότε η διάσπαση θα είναι αναπόφευκτη.

Η απόφαση για Σκαραμαγκά

Την προσεχή Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναμένεται να «σφραγίσει» την εξαγορά των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από την κυπριακή Forest Group του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου. Η υπό ειδική διαχείριση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) είχε υποβάλει στις 30 Ιουλίου αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία ζητούσε να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας Forest Group και να ορισθεί εισηγητής δικαστής για τις ανάγκες διανομής του πλειστηριάσματος. Υπενθυμίζεται πως τα ναυπηγεία αγοράστηκαν από τον εφοπλιστή Προκοπίου ελεύθερα υποχρεώσεων. Τις υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους θα τις ικανοποιήσει έως του ποσού των 48 εκατ. ευρώ ο ειδικός διαχειριστής. Η ειδική διαχείριση θα εισπράξει 25,2 εκατ. ευρώ από την συναλλαγή με την Forest Group, αλλά θα εισπράξει και αξιώσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ που έχουν προκύψει από διαιτητικές αποφάσεις, αλλά και περί τα 5 εκατ. ευρώ από την πώληση κινητών μέσων και εξοπλισμού των ναυπηγείων.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.