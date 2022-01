Και φαρμακευτική κάνναβη και ΚΙΝΑΛ, η Folli Follie και η Qivos και ο εντυπωσιακός Θύμιος

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Αντίστροφη μέτρηση

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν σε 6 ημέρες τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και οι συγκατηγορούμενοί τους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση της Folli Follie. Σύμφωνα με βούλευμα που εξέδωσε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης, η σύζυγός του Καίτη και τα υπόλοιπα κατηγορούμενα διευθυντικά στελέχη του ομίλου, θα δικαστούν για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, χειραγώγηση της αγοράς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Οπότε η προσεχή Δευτέρα 10 Ιανουαρίου θα έχει ειδικό ενδιαφέρον.

Η εγγύηση για την Qivos

Μια πτυχή της υπόθεσης της Folli Follie που δεν έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής είναι το τί έχει συμβεί στις περιπτώσεις θυγατρικών ή συμμετοχών της εισηγμένης, που είχαν δανειστεί με εγγύηση της, πριν την άνοιξη του 2018, όταν και αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ελληνικής εταιρεία τεχνολογίας και μάρκετινγκ Qivos (πρώην Cloudbiz), η οποία το 2016 προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Folli Follie, επιδιώκοντας να επεκταθεί στις αγορές του εξωτερικού, προσφέροντας υπηρεσίες CRM/Loyalty και e-commerce. Το Νοέμβριο του 2017, λίγους μήνες πριν την αποκάλυψη του σκανδάλου της Folli Follie η Qivos δανείσθηκε 1,1 εκατ. ευρώ από την Attica Bank, με την Folli να παρέχει την εγγύησή της στην εταιρεία. Μετά τον Μάιο του 2018 και την αποκάλυψη του σκανδάλου, η Qivos βρέθηκε σε δεινή θέση, καθώς έπρεπε να αναθεωρήσει πλήρως το business plan της. Αν και απαιτήθηκαν σχεδόν δύο χρόνια, μπόρεσε τελικά να βρει το βηματισμό της. Ωστόσο, η δανειακή σύμβασή της καταγγέλθηκε από την Attica Bank στις 17 Αυγούστου 2021 με την τράπεζα να εγείρει απαίτηση ύψους 1,25 εκατ. ευρώ από τον εγγυητή, ήτοι την Folli (για να ακριβολογούμε την απαίτηση ήγειρε η Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company, ως ειδική διάδοχος της Attica Bank). Τί θα γίνει με τα δάνεια αυτά; Δεν μπορούμε να σας το πούμε. Αυτό για το οποίο μπορούμε να σας πληροφορήσουμε είναι πως το 2020 η Qivos προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία δεν συμμετείχε η Folli Follie, με συνέπεια το ποσοστό συμμετοχής της τελευταίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 1%.

Το φαβορί για το Χρηματιστήριο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αλλαγή ηγεσίας στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς σύντομα ο γνωστός head hunter Ανδρέας Γαβριηλίδης, επικεφαλής της εταιρείας Egon Zehnder Ελλάς, θα υποβάλει στην Ξένια Καζόλη, την πρόεδρο του Nomination and Compensation Committee του Χρηματιστηρίου Αθηνών την τελική λίστα των προτεινόμενων. Το Nomination andCompensation Committee του Χρηματιστηρίου εκκίνησε τον Οκτώβριο τη διαδικασία διαδοχής (succession plan) του CEO του Ομίλου Σωκράτη Λαζαρίδη, αναθέτοντας στην Egon Zehnder να τρέξει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων και πλέον η διαδικασία είναι στην τελική ευθεία. Ένα από τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει από τους προτεινόμενους για τη θέση είναι αυτό του Θύμιου Κυριακόπουλου. Ο Θύμιος Κυριακόπουλος, είναι ανώτατο στέλεχος με διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς των τραπεζών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εταιρικών μετασχηματισμών και διαχείρισης κινδύνων. Σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ του Υπερταμείου. Ο κ. Κυριακόπουλος διετέλεσε εκτελεστικός γενικός διευθυντής και διευθυντής Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer) στην Τράπεζα Πειραιώς από τα τέλη του 2017 έως το 2020. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του ως προέδρου στην επιτυχημένη Hellas Direct Insurance Ltd. Στην καριέρα του έχει ασχοληθεί με επενδύσεις κεφαλαίου, ιδιωτικών αγορών και ακινήτων. Ήταν μέλος της ομάδας των ιδρυτών της Market Axess Inc., της εξαιρετικά επιτυχημένης εισηγμένης στο NASDAQ επιχείρησης fintech. Πριν από αυτό εργαζόταν στην Goldman Sachs, στη Deutsche Bank και στην PriceWaterhouseCoopers. Είναι κάτοχος MBA με διάκριση από τη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Pennsylvania και πτυχίου Μηχανικής και Αεροδιαστημικής Μηχανικής από το Πανεπιστήμιο Cornell. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως ειδικά σε επίπεδο σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας το βιογραφικό του κ. Κυριακόπουλου είναι το πλέον εντυπωσιακό στη λίστα του Ανδρέα Γαβριηλίδη.

H VEN Engineering

H VEN Engineering, η εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων του Ομίλου V Group του επιχειρηματία Βύρωνα Βασιλειάδη ενέταξε στον αναπτυξιακό νόμο επενδυτικό σχέδιο που σχετίζεται με την ίδρυση στην Αυλίδα, μονάδας επεξεργασίας επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων για την παραγωγή απορριματογενούς καυσίμου (RDF). Η επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3,4 εκατ. ευρώ θα επιχορηγηθεί με 440.000 ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο. Για όσους δεν το γνωρίζουν τα RDF (Refuse Derived Fuel) είναι απορριμματογενή καύσιμα που χρησιμοποιούνται είτε σε αυτόνομες μονάδες καύσης, είτε στην τσιμεντοβιομηχανία. Ειδικά ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες καύσης. Αν και η καύση των RDF έχει συνδεθεί με την πιθανή έκλυση διοξινών στο περιβάλλον, η παραγωγή του RDF από την VEN Engineering δεν περιλαμβάνει καύση, αποτέφρωση ή κάποια άλλη σχετική με εκπομπές ρύπων τεχνολογία.

Η Chillcann και ο Ηρακλής του ΚΙΝΑΛ

Έγκριση εγκατάστασης για την καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης στη νεοσύστατη Chillcann Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η εταιρεία θα αναπτύξει τη δραστηριότητά της εντός ενιαίας έκτασης 43,7 στρεμμάτων στη θέση «Γάλαρι» του Δήμου Κορινθίων. Ιδιοκτήτης της Chillcann είναι ο πολιτικός μηχανικός Ηρακλής Δρούλιας, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΤΕΕ, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και του Κέντρου Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων Οργανισμών, με πολυετή παρουσία στα κοινά του Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος συγκαταλέγεσαι στην ομάδα των πολύ στενών συνεργατών του νέου προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν γνωρίζουμε που βρίσκει το χρόνο ο κ. Δρούλιας, αλλά το 2022 θα έχει σίγουρα φορτωμένο πρόγραμμα και επιχειρηματικά και πολιτικά…

