Πώς θα λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα: 14+1 προτάσεις για προσιτή οικία

Η Ελλάδα βιώνει μία από τις πιο βαθιές στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη, με την ιδιοκατοίκηση να πέφτει κάτω από τα επίπεδα των μνημονίων. Όπως επισημαίνει o Πρόεδρος της E-Real Estates Θέμης Μπακάς στο Newsbomb, «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την τελευταία επταετία μία βαθιά και πολυδιάστατη στεγαστική κρίση, που κατατάσσει τη χώρα πρωταθλήτρια στην Ε.Ε. ανεξαρτήτως δείκτη».

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, «το 71,9% των νέων ηλικίας 18-34 ετών διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, ενώ το 46,7% των συμπολιτών μας ζει σε νοικοκυριά είτε οφείλουν τη δόση του στεγαστικού δανείου, είτε το ενοίκιο ή λογαριασμούς ΔΕΚΟ, έναντι 8,3% μέσου όρου στην Ε.Ε.» Το κόστος στέγασης για μία οικογένεια ισοδυναμεί σχεδόν με έναν ολόκληρο καλό μισθό, ενώ για νέους αγγίζει το 60-70% του εισοδήματός τους.

Σχέδιο για προσιτή στέγη χωρίς κόστος για το Δημόσιο

Ο Θέμης Μπακάς προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 14+1 δράσεων, που μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

1. Διεύρυνση των Προγραμμάτων «Σπίτι Μου»

«Το πρόγραμμα "Σπίτι Μου 3" εφόσον υλοποιηθεί δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αγορά κατοικίας, αλλά να διευρύνει σημαντικά τους δικαιούχους», εξηγεί ο κ. Μπακάς. Αυτό σημαίνει στήριξη όσων δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια, μέσω κρατικής εγγύησης για την ίδια συμμετοχή, με στόχο αύξηση της ιδιοκατοίκησης και μείωση των τιμών ακινήτων.

2. Εγγυοδοσία 2 δισ. ευρώ για ιδία συμμετοχή

Το Δημόσιο θα παρέχει εγγύηση έως 2 δισ. ευρώ για νέους και οικογένειες που πληρούν τραπεζικά κριτήρια αλλά δεν διαθέτουν αποταμιεύσεις. «Η εγγύηση δεν θα εγγράφεται ως άμεση δημοσιονομική δαπάνη», σημειώνει ο κύριος Μπακάς.

3. Έλεγχοι ΑΑΔΕ για «μαύρη» μίσθωση και κλειστά ακίνητα

«Προτείνεται διασταύρωση δεδομένων για τον εντοπισμό ανειλικρινών δηλώσεων μισθωμάτων και «κλειστών» κατοικιών, ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά», προσθέτει.

4. Πρόγραμμα ανακαίνισης «κλειστών» κατοικιών

Στόχος η μετατροπή μη κατοικήσιμων ακινήτων σε κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση με προσιτά ενοίκια, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση.

5. Φορολόγηση «κλειστών» κατοικιών σε πιεσμένες περιοχές

«Η φορολόγηση αυτή δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και δύναται να δημιουργήσει νέα έσοδα», εξηγεί ο Μπακάς, ενισχύοντας την προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση.

6. Φορολογικά κίνητρα για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Με διπλό μηχανισμό, ο ενοικιαστής εκπίπτει ποσοστό ενοικίου από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

7. Ανανέωση μισθωτηρίων χωρίς αύξηση ενοικίου

Προβλέπεται κίνητρο με μείωση αυτοτελούς φορολόγησης έως 20% για τρία χρόνια σε ανακαινισμένα ακίνητα.

8-9. Κοινωνική κατοικία μέσω υφιστάμενων ή αδόμητων ακινήτων Δημοσίου

«Ο επενδυτής αναλαμβάνει την ανακαίνιση ή ανέγερση χωρίς παραχώρηση ιδιοκτησίας», αναφέρει ο κ. Μπακάς. Το Δημόσιο διατηρεί ποσοστό 30% για κοινωνικές ομάδες με προσιτό ενοίκιο.

10. Αξιοποίηση αδήλωτων ή ακινήτων τοπικής αυτοδιοίκησης

Τα ακίνητα θα περάσουν σε νέο Οργανισμό Στεγαστικής Πολιτικής και θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση ή ανακαίνιση από ιδιώτες επενδυτές.

11. Δημιουργία κοινωνικών κατοικιών μέσω αύξησης συντελεστή δόμησης

Αξιοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας για δωρεάν τετραγωνικά μέτρα προς τον Οργανισμό Στεγαστικής Πολιτικής, χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

12. Ανακατεύθυνση εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Με 860 εκατ. ευρώ ετησίως, μπορούν να κατασκευαστούν 16.000 νέες φοιτητικές κλίνες και 28.000 κοινωνικές κατοικίες σε τέσσερα χρόνια, με διαχείριση του Δημοσίου.

13. Απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης για ακίνητα Golden Visa

«Το μέτρο θα είχε ουσιαστική αξία μόνο αν εφαρμοζόταν αναδρομικά», επισημαίνει ο κ. Μπακάς.

14. Golden Visa για επενδύσεις σε προσιτή στέγαση

Στόχος η προσέλκυση ξένων επενδύσεων για κατοικίες προσιτού κόστους και φοιτητικές εστίες, χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

15. Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών

Προτείνεται έκπτωση έως 50% των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας έως 250.000 ευρώ, σύμφωνα με διεθνή πρακτική (ΟΟΣΑ).

Ο Πρόεδρος της E-Real Estates Θέμης Μπακάς τονίζει ότι «Η στέγαση είναι κάτι περισσότερο από μια στέγη, είναι η ευκαιρία για καλύτερες ζωές και καλύτερο μέλλον». Το σχέδιο 14+1 προτάσεων συνδυάζει κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική βιωσιμότητα και αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, προσφέροντας μία ολιστική απάντηση στη στεγαστική κρίση.

O Πρόεδρος της E-Real Estates Θέμης Μπακάς

