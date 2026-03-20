Συναγερμός στη Wall Street: Οι 3 «τοξικές» δυνάμεις που απειλούν τις αγορές

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με την πολυεθνική επενδυτική τράπεζα και εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Piper Sandler. Αναλυτές της εταιρείας ανέφεραν ότι το επίπεδο των 6.600 μονάδων είναι καθοριστικό για τον S&P 500. Παράλληλα, εντόπισαν μία «τοξική μακροοικονομική τριάδα» δυνάμεων που ωθεί τις αμερικανικές μετοχές στα όρια, όπως γράφει το Business Insider.

«Οι αγορές μετοχών φτάνουν σε ένα σημείο καμπής», αναφέρεται σε σημείωμα της εταιρείας, το οποίο επισημαίνει τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών στις 6.600 μονάδες ως το κρίσιμο επίπεδο προς παρακολούθηση. Ο S&P 500 υποχώρησε προσωρινά κάτω από αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης, πριν ανακάμψει.

Το χρηματιστήριο έχει επιδείξει σχετική ανθεκτικότητα παρά την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ωστόσο, η υποχώρηση κάτω από το βασικό επίπεδο αντίστασης υποδηλώνει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω απώλειες.

Αναλυτές της JPMorgan, οι οποίοι μείωσαν την Πέμπτη (19/03) την πρόβλεψη για τον S&P 500 το 2026, επεσήμαναν επίσης τις 6.600 μονάδες ως κρίσιμο επίπεδο. Ακόμη, τόνισαν ότι ισχυρή στήριξη για τον δείκτη ενδέχεται να εμφανιστεί μόνο στις 6.200 και 6.000 μονάδες, κάτι που θα σήμαινε πτώση περίπου 9%.

Από την πλευρά τους, οι τεχνικοί αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι ο δείκτης θα σταθεροποιηθεί νωρίτερα, στην περιοχή των 6.400 έως 6.500 μονάδων, αλλά προειδοποιούν τους πελάτες για έντονη μεταβλητότητα τις επόμενες εβδομάδες.

Ακολουθούν οι δυνάμεις πίσω από την «τοξική μακροοικονομική τριάδα» που ωθεί τις αμερικανικές μετοχές στα όρια, σύμφωνα με την Piper Sandler.

Ο επίμονος πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός έχει αναδειχθεί σε βασική ανησυχία για τους επενδυτές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν τον έναν μήνα πολέμου με το Ιράν.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, αν και παραμένουν πάνω από τον στόχο της Fed. Οι επιπτώσεις από την «εκτόξευση» των τιμών του πετρελαίου και τις διαταραχές που συνδέονται με τον περιορισμό των ροών πετρελαίου και άλλων αγαθών μέσω των Στενών του Ορμούζ, δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στα οικονομικά δεδομένα.

Η JPMorgan και η Bank of America ανέφεραν ότι η αγορά εστιάζει υπερβολικά στον πληθωρισμό και ότι οι κίνδυνοι από τον πόλεμο κλίνουν προς επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Άλμα στις τιμές ενέργειας

Η «εκτίναξη» των τιμών του πετρελαίου αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη που επηρεάζει τις αγορές τις τρεις εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν.

Οι τιμές του Brent έχουν αυξηθεί πάνω από 75% απ’ όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, ενώ, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πετρέλαιο μπορεί να κινηθεί ακόμη υψηλότερα. Αυτή η άνοδος οδήγησε τις τιμές της βενζίνης πάνω από τα 3,80 δολάρια / γαλόνι και στις 50 πολιτείες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η επιφυλακτική στάση της Fed

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Μαρτίου, όπως αναμενόταν. Ο Τζερόμ Πάουελ και άλλα μέλη της Fed τηρούν στάση αναμονής, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία.

Οι αγορές προσδοκούσαν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, καθώς τα χαμηλότερα επιτόκια αποτελούν βασικό σενάριο στήριξης των μετοχών, όμως, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από τον αναμενόμενο.

Η Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει την πρόκληση εξισορρόπησης της διπλής εντολής για μέγιστη απασχόληση και σταθερότητα τιμών. Ο Πάουελ υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος στον πληθωρισμό, πριν εξεταστούν μειώσεις επιτοκίων. «Αν δεν δούμε αυτήν την πρόοδο, δεν θα υπάρξει μείωση επιτοκίων», αποσαφήνισε.