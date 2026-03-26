Άλμα άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου, άγγιξε τα $108 το Μπρεντ

Άνοδο άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του αργού πετρελαίου με το Μπρεντ να αγγίζει τα 108 δολάρια το βαρέλι, καθώς μειώθηκαν οι ελπίδες για γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από το Ιράν διεξαγωγής συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Το Μπρεντ ενισχυόταν αργά το απόγευμα κατά 5,6%, στα 107,96 δολάρια το βαρέλι αφού προηγουμένως ανήλθε μέχρι και τα 108,8 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο, WTI, ενισχύεται την ίδια ώρα κατά 5,07%, στα 94,91 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου οδηγεί σε πτώση την Γουόλ Στριτ με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά 0,86%, τον S&P κατά 1,25% και τον Nasdaq κατά 1,69%.

Με σημαντική πτώση ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέμπτης και οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές.

