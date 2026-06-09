Τουρκία και Καναδάς συμφώνησαν διερευνητικές συνομιλίες για συμφωνία ελεύθερου εμπόριου

Η Τουρκία και ο Καναδάς συμφώνησαν να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση των υπουργών Εμπορίου των δύο χωρών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας, Omer Bolat, και ο υπουργός Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά, Maninder Sidhu, συναντήθηκαν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη ισχυρής και αναπτυσσόμενης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Συμφώνησαν να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ένα βήμα που αντανακλά τη φιλοδοξία και των δύο χωρών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της εμπορικής τους συνεργασίας», αναφέρεται στη δήλωση.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τον τομέα της ενέργειας ως ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο πεδίο για διεύρυνση της συνεργασίας τους και συμφώνησαν να εξετάσουν ευκαιρίες στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και της πυρηνικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυνατότητα αξιοποίησης της καναδικής τεχνολογίας πυρηνικών αντιδραστήρων CANDU, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στους στόχους της Τουρκίας για διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών.