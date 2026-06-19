Servicers για νόμο Κατσέλη: Άμεσα εφαρμοστέα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Χρειάζονται αποσαφηνίσεις

Η ΕΕΔΑΔΠ καλεί τους δανειολήπτες να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας δόσης τους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Servicers για νόμο Κατσέλη: Άμεσα εφαρμοστέα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Χρειάζονται αποσαφηνίσεις
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  • Η απόφαση του Αρείου Πάγου ορίζει ότι ο τόκος στα στεγαστικά δάνεια του νόμου Κατσέλη υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου.
  • Η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΕΔΑΔΠ) εφαρμόζει άμεσα την απόφαση χωρίς επιφύλαξη ως προς την ουσία της.
  • Υπάρχει ανάγκη αποσαφήνισης της διάρκειας της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.
  • Μέχρι να διευκρινιστεί το ζήτημα, οι οφειλέτες καλούνται να συνεχίσουν την καταβολή του κεφαλαίου της μηνιαίας δόσης.
  • Οι Εταιρίες Διαχείρισης έχουν νομική υποχρέωση ακριβούς προσδιορισμού και είσπραξης των οφειλών, σε συμφωνία με το δημόσιο συμφέρον.
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Άμεσα εφαρμοστέα είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, που ορίζει ότι ο τόκος στα στεγαστικά δάνεια του νόμου Κατσέλη υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ).

Ωστόσο η ΕΕΔΑΔΠ αναφέρει ότι υπάρχει ζήτημα ως προς την διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης και αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί προκειμένου να εφαρμοστεί ουσιαστικά και τεχνικά η απόφαση του Αρείου Πάγου. Έτσι η ένωση καλεί τους δανειολήπτες να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.

Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια της δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επί προδικαστικού ερωτήματος σχετικά με το ν. 3869/2010, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) και κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω αποφάσεις, όπως ανακοινώθηκε:

1. Οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) σέβονται απολύτως και συμμορφώνονται πλήρως με την υπ' αριθμ. 6/2026 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η κρίση αυτή της Πλήρους Ολομέλειας είναι εφαρμοστέα από τις ΕΔΑΔΠ άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.

2. Οι ΕΔΑΔΠ έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση επακριβούς προσδιορισμού των οφειλών και είσπραξής τους. Η υποχρέωση αυτή, την οποία ανέλαβαν με την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων εντός των τιτλοποιήσεων του σχεδίου «Ηρακλής» είναι σύμφυτη με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν αναδεχθεί και το τελικό βάρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΟλΑΠ 6/2026) καθιστά σαφές ότι για τα δάνεια που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 9 ν. 3869/2010 η δέουσα μέθοδος υπολογισμού των τόκων είναι ο εκτοκισμός στη δόση και όχι τοκοχρεολυτικά στο κεφάλαιο, το οποίο καθορίζει η σχετική δικαστική απόφαση. Κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ωστόσο, έχει προκύψει ζήτημα ως προς την διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης, ως προς το οποίο έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από νομικούς και επαγγελματικούς φορείς. Το ζήτημα αυτό χρήζει αποσαφήνισης προκειμένου οι ΕΔΑΔΠ να μπορέσουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά και τεχνικά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

4. Μέχρι τη διευκρίνιση του ζητήματος αυτού, οι Εταιρίες Διαχείρισης (ΕΔΑΔΠ) καλούν τους οφειλέτες του ν. 3869/2010 να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.

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