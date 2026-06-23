Τα 6 SOS της ρύθμισης των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ - Αναλυτικά παραδείγματα

Snapshot Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά μόνο παλιά ασφαλιστικά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως τις 31/12/2023 και καλύπτει οφειλές ύψους 47,5 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Οι νέες οφειλές μετά την 1/1/2024 δεν εντάσσονται στις 72 δόσεις και πρέπει να ρυθμιστούν υποχρεωτικά σε 24 δόσεις, με τους οφειλέτες να πληρώνουν συχνά και τις δύο δόσεις ταυτόχρονα.

Η ρύθμιση χάνεται μετά την απλή μη πληρωμή δύο δόσεων, με συνέπεια την αναβίωση ολόκληρου του χρέους και την ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν προβλέπεται μείωση ή διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, ενώ το επιτόκιο είναι σταθερό στο 5,5% για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις 12/9/2027.

Η ρύθμιση μπορεί να μην συμφέρει όσους μπορούν να εξοφλήσουν γρήγορα, καθώς η επιμήκυνση της αποπληρωμής αυξάνει το συνολικό κόστος λόγω τόκων. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλιά ασφαλιστικά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ως τις 31/12/2023 αποκτούν περίπου 1,5 εκατ. οφειλέτες του ΕΦΚΑ, με την νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων που αφορά αποκλειστικά παλιές οφειλές.

Οι νέες οφειλές από 1/1/2024 και μετά, δεν υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων αλλά μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές ύψους 47,5 δισ. ευρώ από το συνολικό χρέος των 51,8 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αναμένεται να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή στο οποίο περιλαμβάνονται τα έκτακτα μέτρα ύψους 800 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των εισοδημάτων και η ρύθμιση οφειλών σε Εφορία και ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις..

Σχεδόν το 80% των οφειλετών ΕΦΚΑ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ως το 2023 και δυνητικά μπορεί να ενταχθεί στην νέα ρύθμιση.

Ωστόσο, πίσω από τις 72 δόσεις κρύβονται αρκετές προϋποθέσεις και παγίδες που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλουν αίτηση.

Η νέα ρύθμιση μπορεί να αποβεί επωφελής για όσους θέλουν να απαλλαγούν από βάρη του παρελθόντος, όμως αν δεν υπάρξει συνέπεια στην πληρωμή των δόσεων μπορεί να αποβεί και επιζήμια με άμεση επίπτωση την αναβίωση του παλιού χρέους αλλά και την πιθανή δέσμευση – αναγκαστική εκτέλεση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Τα «ψιλά γράμματα» της ρύθμισης που βρίσκονται σε 6 σημεία τα οποία είναι τα εξής:

Η ρύθμιση δεν αφορά όλους τους οφειλέτες. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν μόνο οι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2023. Όσοι έχουν ήδη εντάξει τα συγκεκριμένα χρέη σε άλλη ρύθμιση δεν μπορούν να μεταφερθούν στις 72 δόσεις, καθώς το νέο σχήμα αφορά αποκλειστικά αρρύθμιστες οφειλές. Τα νέα χρέη πρέπει υποχρεωτικά να ρυθμιστούν. Το σημαντικότερο «μυστικό» αφορά όσους δημιούργησαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 καθώς δεν μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Για να εγκριθεί η αίτησή τους θα πρέπει ταυτόχρονα να εντάξουν τις νεότερες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων κα τις παλαιότερες στις 72 δόσεις. Στην πράξη, οι περισσότεροι οφειλέτες θα πληρώνουν δύο ή και τρείς μηνιαίες δόσεις: Μία για τις 72 δόσεις, μία για τις 24 δόσεις συν τις τρέχουσες εισφορές κάθε μήνα. Η ρύθμιση χάνεται εύκολα. Οι όροι παραμένουν αυστηροί. Η μη πληρωμή δύο μηνιαίων δόσεων οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης. Σε αυτή την περίπτωση αναβιώνει ολόκληρο το χρέος, καθίστανται άμεσα απαιτητές οι προσαυξήσεις, ενεργοποιούνται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του ΚΕΑΟ. Η ακίνητη περιουσία δεν προστατεύεται. Η υπαγωγή στις 72 δόσεις δεν “παγώνει” οριστικά τα μέτρα είσπραξης. Εφόσον η ρύθμιση χαθεί, το ΚΕΑΟ μπορεί να προχωρήσει σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εγγραφή υποθηκών, κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς ακινήτων, κάθε άλλο μέτρο που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ακίνητη περιουσία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κριτήριο για τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης. Δεν υπάρχει “κούρεμα”. Σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις, δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων ή τόκων, ακόμη και αν ο οφειλέτης επιλέξει εφάπαξ εξόφληση. Το μόνο ουσιαστικό όφελος είναι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Δεν συμφέρει σε όλους. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν γρήγορα τα χρέη τους θα πρέπει να υπολογίσουν το συνολικό κόστος.Οι 72 δόσεις μειώνουν σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση, αυξάνουν όμως το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί λόγω των τόκων.

Δόση με σταθερό επιτόκιο

Στα θετικά είναι ότι οι οφειλέτες θα έχουν χαμηλό και σταθερό επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,5%. Για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027, το επιτόκιο παραμένει σταθερό μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Τα ποσά των δόσεων που θα πληρώνουν οι οφειλέτες εφόσον εντάξουν τα παλιά χρέη στη ρύθμιση των 72 δόσεων και τα νέα σε 24 δόσεις, διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Παράδειγμα 1: Οφειλέτης με παλιό χρέος 33.000 ευρώ και νέο χρέος 7.200 ευρώ θα πληρώνει:

539 ευρώ για τη ρύθμιση των 72 δόσεων,

317 ευρώ για τη ρύθμιση των 24 δόσεων.

Συνολική μηνιαία δόση: 856 ευρώ.

Παράδειγμα 2:Οφειλέτης με παλιό χρέος 25.000 ευρώ και νέο χρέος 5.400 ευρώ θα καταβάλλει:

408 ευρώ για τις 72 δόσεις,

238 ευρώ για τις 24 δόσεις.

Συνολική μηνιαία επιβάρυνση: 646 ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»