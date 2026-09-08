Οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr έρχονται στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Για 27η χρονιά στην Αθήνα, οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr επιστρέφουν και δίνουν το μεγάλο ραντεβού στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την περσινή τεράστια επιτυχία, η εκδήλωση φιλοξενείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Metropolitan Expo, τελώντας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Η φετινή διοργάνωση είναι έτοιμη να προσφέρει μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη και πλούσια εμπειρία, χτίζοντας ουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα σε υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες.

«Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εργοδότες

Μια επαγγελματική πορεία δεν ξεκινάει μόνο όταν σε επιλέγουν, αλλά και όταν γνωρίζεις ότι μπορείς να επιλέξεις κι εσύ, με τους δικούς σου όρους. Οι Ημέρες Καριέρας δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν εργοδότες από κοντά, να συνομιλήσουν με στελέχη της αγοράς, να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να αποφασίσουν τι πραγματικά τους ταιριάζει.

Δωρεάν συμμετοχή

Η είσοδος στις Ημέρες Καριέρας στο Metropolitan Expo είναι δωρεάν, με απαραίτητη προϋπόθεση την προεγγραφή των υποψηφίων, πατώντας εδώ.

Τι θα βρουν οι επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας

Συνεντεύξεις, συμβουλευτική, ομιλίες και πρακτικά εργαστήρια είναι μερικές μόνο από τις ευκαιρίες που περιμένουν τους επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr. Αναλυτικά, φτάνοντας στο Metropolitan Expo, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε:

Περισσότερες από 130 εταιρείες: Δυνατότητα άμεσης επαφής με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους και ενημέρωση για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική: Υποστήριξη από την εξειδικευμένη ομάδα Recruitment του kariera.gr.

48 Ομιλίες και Workshops: Δράσεις με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, πρακτικών συμβουλών και επαγγελματικής έμπνευσης.

Youth Corner: Πληροφορίες για το πώς προγράμματα όπως το Erasmus, ο εθελοντισμός και άλλες πρωτοβουλίες μπορούν να ανοίξουν νέες επαγγελματικές πόρτες.

Photobooth Area: Ειδικά διαμορφωμένο σημείο για να αποτυπώσουν οι επισκέπτες τις δικές τους στιγμές από τη φετινή διοργάνωση.

Gaming Area: Ένα ευχάριστο διάλειμμα από την αναζήτηση εργασίας, με κλασικά ηλεκτρονικά παιχνίδια (arcade) και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Πρόσβαση και μεταφορά στον χώρο

Η πρόσβαση στο Metropolitan Expo είναι εύκολη: Εάν έρχεστε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κατεβαίνετε στη στάση Δουκίσσης Πλακεντίας (μετρό ή προαστιακός) και επιβιβάζεστε στα λεωφορεία μεταφοράς (shuttle buses) που θα εκτελούν δρομολόγια προς και από την εκδήλωση δωρεάν. Εάν έρχεστε με αυτοκίνητο, υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης (parking) στις εγκαταστάσεις του Metropolitan Expo.

Η Μαντώ Πατσαούρα, CEO του Kariera Group, δήλωσε: «Στο kariera.gr πιστεύουμε ότι η εργασία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια θέση ή έναν τίτλο. Είναι οι επιλογές που κάνουμε, οι άνθρωποι που συναντάμε και οι ευκαιρίες που μας εξελίσσουν και διαμορφώνουν την επαγγελματική μας διαδρομή. Γι’ αυτό θέλουμε να δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα σε υποψηφίους και επιχειρήσεις, έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Οι Ημέρες Καριέρας είναι ίσως η πιο ζωντανή έκφραση αυτής της φιλοσοφίας: ένας χώρος όπου χιλιάδες άνθρωποι και περισσότεροι από 130 εργοδότες συναντιούνται από κοντά, συζητούν, γνωρίζονται και ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς τον τρόπο που αναζητούμε εργασία και ταλέντο, η ανθρώπινη επαφή γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Με το “Βρες το ναι σου” θέλουμε φέτος να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη δύναμη της επιλογής. Να ενθαρρύνουμε κάθε επισκέπτη να γνωρίσει καλύτερα τις δυνατότητες που έχει μπροστά του, να αναζητήσει αυτό που του ταιριάζει πραγματικά και να κάνει το πρώτο ή το επόμενο επαγγελματικό του βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση».

Η Αλίνα Παπαγεωργίου, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε: «Στον Όμιλο ΔΕΗ, πιστεύουμε ότι το μέλλον δημιουργείται από ανθρώπους που θέλουν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Ως ένας Powertech οργανισμός που μετασχηματίζεται διαρκώς, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που μας φέρνουν κοντά με νέους και νέες που αναζητούν το επόμενο βήμα τους. Για αυτό συμμετέχουμε και φέτος στις Ημέρες Καριέρας by kariera.gr, με στόχο να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν μαζί μας το αύριο. Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε από κοντά στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου και να ανακαλύψετε όλα όσα γίνονται στη ΔΕΗ».