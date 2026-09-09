«Σπίτι μου 3»: Τα νέα εισοδηματικά όρια - Πώς μπορείτε να πάρετε έως 270.000 ευρώ χρηματοδότηση

Snapshot Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» θα έχει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη και η μέγιστη εμπορική αξία κατοικίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα ανεβαίνει στα 300.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό δανείου αυξάνεται στα 230.000 ευρώ, με χρηματοδότηση που μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.

Τα εισοδηματικά όρια για ένταξη αυξάνονται, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, και διαμορφώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει περίπου 17.000 έως 20.000 νοικοκυριά. Snapshot powered by AI

Ένα βελτιωμένο πρόγραμμα "Σπίτι μου 3" με διευρυμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια βρίσκεται στον σχεδιασμό, με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027 και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αφορά περίπου 17.000 έως 20.000 νοικοκυριά.

Σημαντικές είναι οι αλλαγές στα όρια. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, από τα 50, ενώ η εμπορική αξία της κατοικίας που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυξάνεται στα 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ. Παράλληλα, το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται στα 230.000 ευρώ, από 190.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Έτσι, για κατοικία αξίας 200.000 ευρώ, το δάνειο μπορεί να φτάνει έως τις 180.000 ευρώ, ενώ για κατοικία αξίας 300.000 ευρώ το ανώτατο ποσό δανειοδότησης θα είναι 230.000 ευρώ, με τα υπόλοιπα 70.000 ευρώ να καλύπτονται από ίδια κεφάλαια.

Αλλαγές προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια, με την προσαύξηση για κάθε παιδί να αυξάνεται στα 7.000 ευρώ, από 5.000 ευρώ.

Για άγαμους, διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται έως τις 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, διαμορφώνεται στις 42.000 ευρώ για ένα παιδί, στις 49.000 ευρώ για δύο παιδιά και στις 56.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.