Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Πότε οι πληρωμές

Snapshot Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21 κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου θα καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει του αριθμού παιδιών και του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, με διπλασιασμό του ποσού από το τρίτο παιδί και μετά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ, της ΗΔΙΚΑ ή της πλατφόρμας Taxisnet με προσωπικούς κωδικούς.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά. Snapshot powered by AI

Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21. Την ίδια ώρα σύμφωνα με το σχεδιασμό η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου αναμένεται να πληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι πληρωμές ανά δόση:

για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου

Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).

Κατηγορία Α: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €

Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €

Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:

70 € στην κατηγορία Α

42 € στην κατηγορία Β

28 € στην κατηγορία Γ

Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:

140 € στην κατηγορία Α

84 € στην κατηγορία Β

56 € στην κατηγορία Γ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

O σύνδεσμος της εφαρμογής του Α21: https://www.idika.gov.gr/Opeka-gov/2023/Home/Contact.

Διαβάστε επίσης