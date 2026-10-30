HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται η έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης

Snapshot Η HELLENiQ ENERGY παρατείνει έως τις 15 Νοεμβρίου την έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης.

Η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης σε 5 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ. Snapshot powered by AI

Διατηρείται έως τις 15 Νοεμβρίου, η έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY.

Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Σημειώνεται ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ομίλου:

«Η HELLENiQ ENERGY, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων, ανακοινώνει ότι παρατείνει μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου την ειδική έκτακτη έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης.

Η έκπτωση που χορηγείται από την HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις όλες τις εταιρείες Εμπορίας, θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το Πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ, για το Πετρέλαιο κίνησης. Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται. Αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές».

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