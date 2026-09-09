Η πιο viral οπαδός αποκαλύπτει τα τρελά μηνύματα των θαυμαστών της - «Χρεοκοπούν» για χάρη της

Snapshot Η Σάρα Σμίθ έγινε ξαφνικά διάσημη όταν μια κάμερα την έδειξε κατά τη διάρκεια αγώνα κολεγιακού ποδοσφαίρου της Ole Miss.

Τις επόμενες 24 ώρες δέχτηκε πολλά προσωπικά μηνύματα στο TikTok, με αρκετά να έχουν χιουμοριστικό ή ακραίο χαρακτήρα.

Ορισμένα μηνύματα περιλάμβαναν προσφορές οικονομικής στήριξης και δώρα, όπως τσάντα Louis Vuitton και ψώνια από Whole Foods.

Η Σμίθ σχολίασε με χιούμορ τα μηνύματα και δεν έδειξε να παίρνει στα σοβαρά τις προτάσεις των θαυμαστών της.

Ο λογαριασμός της Σμίθ στο Instagram είναι ιδιωτικός και έχει αναφερθεί πως είναι απόφοιτη του Ole Miss από το Νόξβιλ. Snapshot powered by AI

Η Σάρα Σμίθ μια οπαδός του κολεγιακού ποδοσφαίρου, έγινε ξαφνικά διάσημη, όταν στη διάρκεια ενός αγώνα, ένας κάμεραμαν του ESPN την έδειξε στις κερκίδες κατά τη νίκη της Ole Miss με 41-38 επί της Λούισβιλ την Κυριακή.

Τώρα μιλάει ανοιχτά για αυτές τις απίθανες 24 ώρες δημοσιότητας και τα τρελά προσωπικά μηνύματα που έχει λάβει έκτοτε στο TikTok.

Στην αρχή του βίντεο ξεκινάει λέγοντας: «Ας δούμε τα αγαπημένα μου ιδιωτικά μηνύματα των τελευταίων 24 ωρών».

Κρύβοντας το όνομα χρήστη του αποστολέα, η Σμιθ μοιράστηκε το πρώτο ιδιωτικό μήνυμα που έγραφε: «Θεοσεβής. 6’1. 260. Ιδιοκτήτης επιχείρησης. 500 χιλιάδες καθαρό ετήσιο εισόδημα.»

«Ευχαριστώ για τα στοιχεία», σχολίασε η Σμιθ.

Το δεύτερο μήνυμα έγραφε: «Πάω στο Whole Foods, θέλεις να σου πάρω κάτι;»

«Δεν έχω ξαναλάβει κάτι τέτοιο», είπε η Σμιθ. «Αλλά μου αρέσει πολύ το Whole Foods».

Ένα τρίτο μήνυμα έλεγε: «Οδήγησέ με στη χρεοκοπία», ενώ ένας άλλος πρότεινε: «Ας το κάνουμε» με ένα emoji παιδικού προσώπου.

Ένας χρήστης ρώτησε τη Σμιθ ποια είναι η αγαπημένη της μάρκα τσάντας για να της αγοράσει μία στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε: «Louis Vuitton».

Κάποιος πρότεινε επίσης ότι θα μπορούσαν να «σώσουν» τη Σμιθ, προσθέτοντας: «Μην είσαι τόσο λυπημένη, όμορφη».

«Δεν νομίζω ότι μπορείτε να με σώσετε από το πώς φαίνεται ότι θα εξελιχθεί αυτή η ποδοσφαιρική σεζόν», απάντησε εκείνη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής, οι «Rebels» προηγούνταν των «Cardinals» με 24-22, όταν η κάμερα έδειξε τη Σμιθ στις κερκίδες, με τα χέρια της πάνω από το κεφάλι και μια ανησυχητική έκφραση στο πρόσωπό της.

Ο λογαριασμός «Campus Cuties» στο X αναγνώρισε τη Σμιθ μετά τον αγώνα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με μπλε μπικίνι σε μια παραλία. Ο λογαριασμός της Σμιθ στο Instagram είναι ιδιωτικός και στη βιογραφία της αναφέρεται ότι είναι απόφοιτη του Ole Miss από το Νόξβιλ.