Πανελλήνιες 2026: Στις 3 Ιουλίου οι βαθμολογίες των Ειδικών Μαθηματων

Snapshot Οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τις Πανελλήνιες 2026 θα ανακοινωθούν στις 3 Ιουλίου 2026.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει οδηγίες στα Βαθμολογικά Κέντρα για την έγκαιρη ολοκλήρωση της βαθμολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους στα ειδικά και μουσικά μαθήματα που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί στάδιο πριν από την υποβολή μηχανογραφικών δελτίων και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Snapshot powered by AI

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου, έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών.

Με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους στα ειδικά και μουσικά μαθήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, πριν από την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

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