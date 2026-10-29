Γκράβα: Το άνοιγμα των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρότεινε ο Δούκας

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πρότεινε το άνοιγμα των σχολικών μονάδων της Γκράβας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Τα σχολεία θα ανοίξουν μόνο αν έχει διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε εργασίες και ελέγχους στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των σχολείων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποτέλεσαν βάση για τη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων ασφάλειας πριν την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες. Snapshot powered by AI

Την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Γκράβας από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρότεινε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι τα σχολεία θα πρέπει να ανοίξουν μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Δήμος Αθηναίων συνέχισε τις εργασίες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, καθώς και τους σχετικούς ελέγχους στις σχολικές υποδομές. Τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Κατά τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για τα έως τώρα δεδομένα, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να έχουν διευθετηθεί πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.

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