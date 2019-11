ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης κρύβεται, οι FT όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κρυφτεί και να μην έρθει στην Ώρα του Πρωθυπουργού για να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα για τα δώρα σε τραπεζίτες και τις διευκολύνσεις σε όσους ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ωστόσο, τα επιτεύγματά του ξεπέρασαν ήδη τα σύνορα και κοσμούν μέχρι και τους Financial Times.

Οι FT σε εκτενές ρεπορτάζ τους στηλιτεύουν τις αλλαγές της κυβέρνησης στον Ποινικό Κώδικα και την κατηγορούν ότι «κάνει βήματα πίσω στην καταπολέμηση της διαφθοράς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος», ενώ προσθέτουν ότι «ο Υπουργός κ. Τσιάρας δεν έδωσε νομική εξήγηση» για τις νομοθετικές αλλαγές και ότι «κερδισμένοι από την κίνηση αυτή είναι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και πρώην τραπεζίτες που ελέγχονται για απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα».

Σε αυτούς, ο κατά τα άλλα υπέρμαχος της νομιμότητας κ. Μητσοτάκης, επιστρέφει με νόμο πάνω από 1 δισ. δεσμευμένα χρήματα και την ίδια ώρα δεν τολμά να πάρει θέση για την ασυλία στους τραπεζίτες και για τα θαλασσοδάνεια σε ΜΜΕ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ούτε φυσικά για τον περιβόητο νόμο περί ευθύνης υπουργών ώστε να μην μπορεί να παραγραφεί τυχόν αδίκημα της δωροδοκίας από υπουργούς.

Λογικό λοιπόν να μην έρχεται στη Βουλή να απαντήσει».

Τι αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times

H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» καταγγέλλει το δημοσίευμα των Financial Times και της Kerin Hope με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».

Αφορμή για το δημοσίευμα είναι η τελευταία τροποποίηση του ποινικού κώδικα σύμφωνα με την οποία τα «άτομα που είναι ύποπτα για εγκληματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που είχαν παγώσει από το δικαστήριο, αν δεν τεθούν σε δίκη εντός 18 μηνών».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι FT «η τροποποίηση, η οποία ήταν μέρος ενός νέου νόμου που επικαιροποιεί τον ποινικό κώδικα, έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις οποίες η Ελλάδα προσυπογράφει».

Το δημοσίευμα επικαλείται και τις αναφορές δύο πολύ σημαντικών οργανισμών.

Σύμφωνα λοιπόν με την Financial Action Task Force και την Greco ότι «τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ποινικής έρευνας πρέπει να παραμείνουν παγωμένα μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες».

«Ο Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, υπέβαλε την τροπολογία την Τετάρτης το πρωί πριν από την τελική συζήτηση για το νέο νόμο χωρίς να δώσει νομική εξήγηση γιατί η Ελλάδα σπάει την προηγούμενη πρακτική της» επισημαίνει το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του αριστερού κόμματος αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε γραπτή ερώτηση στον πρωθυπουργό για το θέμα.

«Γιατί επιλέξατε να επιδείξετε την επιείκεια σε εγκληματίες με άσχημη θητεία σε υψηλό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους κοντά στην εξουσία. . . για προσωπικό κέρδος;», ρωτά ο κ. Τσίπρας.

Κερδισμένοι από την τροποποίηση αυτή θα είναι οι εφοπλιστές» υπογραμμίζει το ρεπορτάζ των FT αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ανάμεσα σε όσους θα επωφεληθούν από αυτή την κίνηση είναι μια δωδεκάδα Έλληνες εφοπλιστές, εξέχοντες επιχειρηματίες και πρώην τραπεζίτες υπό έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενώ τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν παγωμένα τα τελευταία 2-7 χρόνια, κανείς από τους κατηγορούμενους δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο».

«Η κίνηση της κυβέρνησης εξέπληξε τους Έλληνες δικηγόρους και τους δικαστές, καθώς το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τα στάνταρτς στο δικαστικό σύστημα, ειδικά σε ότι αφορά την καταπολέμηση της διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα, αφού κέρδισαν τις εκλογές του Ιουλίου» σημειώνει το ρεπορτάζ.

«Υπάρχει κάτι περισσότερο από ένα θέμα φήμης που διακυβεύεται εδώ.. Η Ελλάδα είναι τώρα πιο πιθανό να υποβαθμιστεί στους διεθνείς δείκτες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, με επιπτώσεις στο επενδυτικό ενδιαφέρον» δήλωσε στην εφημερίδα κορυφαίος δικηγόρος της Αθήνας που αρνήθηκε να ονομαστεί.

«Η τροπολογία απαιτεί την δημιουργία δικαστικών επιτροπών σε όλη την Ελλάδα για να εξετάσει σχεδόν 900 υποθέσεων για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός των επόμενων τριών μηνών και να αποφασίσει σε ποιες από αυτές δικαιολογείται η παράταση του παγώματος περιουσιακών στοιχείων για άλλους 18 μήνες» σημειώνεται στο ίδιο ρεπορτάζ.

«Υπάλληλος της ελληνικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δήλωσε ότι το ο κύριος όγκος των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει τα τελευταία τρία χρόνια, ανέρχεται στο 1,02 δισ. ευρώ, και θα πρέπει πιθανότατα να επιστραφούν» υπογραμμίζει στο ρεπορτάζ της η ανταποκρίτρια των FT Kerin Hope.

«Είναι απίθανο αυτές οι επιτροπές να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήταν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας, στο χρονικό διάστημα που δίνεται», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά του αξιωματούχος της FATF (Financial Action Task Force) προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα:

«Εάν μια χώρα περάσει έναν νόμο που απαιτεί τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή την τρομοκρατία να αποδεσμευτούν αυτομάτως μετά από από συγκεκριμένη περίοδο, αλλά πριν από μια οριστική δικαστική απόφαση… τότε η FATF θα ανησυχεί περισσότερο» καταλήγει το ρεπορτάζ των FT.

