Στα χέρια της Αντωνάκου το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής

Η νέα της θέση δεν είναι μια τυπική μετακίνηση, αλλά ένα βήμα ουσιαστικό, που φανερώνει τη στρατηγική κατεύθυνση που θέλει να δώσει ο Περιφερειάρχης στο έργο της Περιφέρειας

Στα χέρια της Αντωνάκου το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής
Μεγάλη αναβάθμιση για τη Σταυρούλα Αντωνάκου στο νέο σχήμα διοίκησης που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Η μέχρι σήμερα Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά περνά πλέον σε ρόλο με ξεκάθαρα επιτελικό χαρακτήρα, αναλαμβάνοντας το νέο χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Η νέα της θέση δεν είναι μια τυπική μετακίνηση, αλλά ένα βήμα ουσιαστικό, που φανερώνει τη στρατηγική κατεύθυνση που θέλει να δώσει ο Περιφερειάρχης στο έργο της Περιφέρειας. Παράλληλα, η Αντωνάκου αναλαμβάνει να αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη Αττικής στο νεοσύστατο Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για το νέο όργανο που συστήνει ο Χαρδαλιάς – αλλάζοντας την αρχιτεκτονική της διοίκησής του – προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία των 281 έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και να συντονίζει τα projects σε όλη την Αττική.

Ο στόχος είναι προφανής: να υπάρχει συνοχή, έγκαιρη παρέμβαση όπου χρειάζεται και ταχύτερη πρόοδος σε έργα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και στους 66 δήμους του Λεκανοπεδίου. Την ίδια στιγμή, η Σταυρούλα Αντωνάκου αναλαμβάνει και την εποπτεία όλων των μεγάλων αθλητικών έργων που είτε υλοποιούνται είτε έχουν δρομολογηθεί στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται εξάλλου για έναν τομέα που γνωρίζει όσο λίγοι, καθώς υπήρξε μέλος της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο.

Και αυτή της η εμπειρία τής δίνει το σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα να αντιλαμβάνεται βαθύτερα τη σημασία που έχουν τέτοιες υποδομές για τις επόμενες γενιές. Η απόφαση Χαρδαλιά να την τοποθετήσει στην κρίσιμη αυτή θέση ερμηνεύεται ως ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης.

Ο Περιφερειάρχης επενδύει σε πρόσωπα που έχουν αποδείξει τη δουλειά τους και μπορούν να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων. Η Αντωνάκου, με την εμπειρία της στον Πειραιά και το ισχυρό της αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρείται έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον κομβικό ρόλο

