Απάντηση του υπουργείου Μετανάστευσης στα περί αναστολής έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων ασύλου

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αναστολή έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, παρείχε σήμερα το υπουργείο Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για απόφαση-εγκύκλιο της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Μετανάστευσης να ανασταλεί η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων στα αιτήματα ασύλου, δηλαδή, με εσωτερική οδηγία της Υπηρεσίας Ασύλου, καλούνταν όσοι εξετάζουν τις σχετικές αιτήσεις να μην απορρίπτουν κανένα αίτημα ασύλου μέχρι νεωτέρας.

Η απάντηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε αυτά τα δημοσιεύματα αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο περί αναστολής έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων από πλευράς Υπηρεσίας Ασύλου, ενημερώνουμε για τα εξής:

1.Πρόκειται περί προσωρινής αναστολής της ηλεκτρονικής ανάρτησης των αποφάσεων και σε καμία περίπτωση περί αναστολής εξέτασης των υποθέσεων ασύλου.

2.Η παραπάνω αναστολή έγκειται στην ανάγκη προσαρμογής των ψηφιακών υποδειγμάτων (templates) της Υπηρεσίας στα νέα δεδομένα που ορίζει ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος, όπως για παράδειγμα οι συντμήμενες προθεσμίες οικειοθελούς αποχώρησης. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας είναι σε ψηφιακή μορφή και το λεκτικό των κειμένων δεν επιδέχεται χειρόγραφης παρέμβασης.

3.Η σύνδεση της αναστολής με τη δήθεν αδυναμία κράτησης είναι απολύτως ανακριβής καθώς όσοι λάβουν απορριπτική απόφαση έχουν δικαίωμα προσφυγής και συνεπώς μέχρι να απορριφθεί και η προσφυγή τους δεν έχουν παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου. Αντιθέτως, η αναστολή συνδέεται με την πλήρη εφαρμογή στις νέες προθεσμίες για να μην τίθεται θέμα ακυρότητας.

4.Η ανάρτηση των αποφάσεων ασύλου πρώτου βαθμού θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας

5.Οι διατάξεις του νέου νόμου συνεχίζουν να ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ κανονικά.

6.Η εφαρμογή του νέου νόμου αποδεικνύεται στην πράξη από τις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και την επιβολή ποινών φυλάκισης για παράνομη παραμονή στη χώρα απορριφθέντων αιτούντων άσυλο. Μάλιστα ήδη καταδικασθέντες αιτούνται την οικειοθελή αποχώρηση τους αντί την εκτέλεση της ποινής.

