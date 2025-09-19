ΠΑΣΟΚ: «Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισ. εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Δεν θα επιτρέψουμε στην ΝΔ να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: «Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισ. εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ»
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρισκάρει με τη ραθυμία και την αναποτελεσματικότητά της το μέλλον του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Υποθηκεύει την παραγωγική προοπτική της χώρας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «η προθεσμία της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 για την υποβολή αξιόπιστου και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης παρήλθε χωρίς ουσιαστική πρόοδο», για να προσθέσει πως «σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης "καθησυχάζει" ότι έχει λάβει παράταση και παραδέχεται ότι θα υπάρχει κίνδυνος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αν τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι «ο ελληνικός λαός επωμίστηκε ένα πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο εξαιτίας του "γαλάζιου" πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και επισημαίνει πως «δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ανικανότητά της να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα». «Η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη, κερδίζεται καθημερινά, με συνέπεια, διαφάνεια και πράξεις. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», υπογραμμίζει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς.

