Αλέξης Τσίπρας: Σε λίγες ώρες η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι ετοιμάζονται να πάνε

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Παλλάς και την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αλέξης Τσίπρας: Σε λίγες ώρες η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι ετοιμάζονται να πάνε
Όλα είναι έτοιμα στο Παλλάς για τη μεγάλη βραδιά που διοργανώνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας για την πολυαναμενόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης».

Η παρουσίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00, ωστόσο από πολύ νωρίτερα αναμένεται να αρχίσουν να καταφτάνουν οι πρώτοι πολίτες που θα θελήσουν είτε να βρεθούν στον χώρο της εκδήλωσης, είτε να δείξουν τη στήριξή τους στον πρώην πρωθυπουργό παραμένοντας έξω από το Παλλάς, όπου αναμένεται να επικρατήσει το αδιαχώρητο.

Άλλωστε, πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν πολίτες που θα βρεθούν στο Παλλάς έχοντας ταξιδέψει ειδικά για αυτόν τον λόγο από άλλες περιοχές της χώρας.

Το βέβαιο είναι πάντως ότι τα δημοσιογραφικά «απουσιολόγια» θα πάρουν φωτιά καθώς ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης αφορά το ποιοι θα παρευρεθούν στην παρουσίαση και ποιοι θα επιλέξουν να μην πάνε.

Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πάντως, μετά και τη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου ότι θα πάει στην παρουσίαση, θεωρείται δεδομένο ότι θα δούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και του στελεχιακού δυναμικού της Κουμουνδούρου να καταλαμβάνει αρκετές θέσεις του ιστορικού θεάτρου. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και απουσίες, με κυριότερη αυτή του Παύλου Πολάκη, με τον οποίο οι σχέσεις έχουν διαρραγεί εδώ και καιρό, ενώ οι αναφορές στο βιβλίο φαίνεται πως σφράγισαν οριστικά τη ρήξη μεταξύ τους.

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αναμένεται να βρεθούν στο Παλλάς μεταξύ άλλων, εκτός από τον Σωκράτη Φάμελλο, οι: Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέργιος Καλπάκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Νίκος Παππάς, Γιώργος Καραμέρος, Βασίλης Κόκκαλης, Γιάννης Ραγκούσης Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκολγου, Χάρης Μαμουλάκης, Κώστας Μπάρκας, και πολλά άλλα στελέχη.

Τα μεγάλα ερωτήματα πάντως αφορούν τον έτερο «ΣΥΡΙΖΟγενή» χώρο της Νέας Αριστεράς, η οποία «στεγάζει» και τον μεγαλύτερο αριθμό πρώην κυβερνητικών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι βιώνει μια εσωτερική μάχη σχετικά με τη στρατηγική συνεργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης είναι πολύ πιθανό να παραστεί στην αποψινή εκδήλωση εκπροσωπώντας την ΝΕΑΡ. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα θα «ψάχνουν» αν τελικά θα κάνουν το βήμα και στελέχη που δεν έχουν εκφραστεί κατά της συνεργασίας με ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, αλλά που δέχτηκαν κριτική στο βιβλίο. Συγκεκριμένα, αναμένεται με ενδιαφέρον αν θα πάνε τελικά η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και η Σία Αναγνωστοπούλου, ενώ θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Νίκος Φίλης, αλλά και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δε θα παραστούν. Αντίστοιχα κανείς δεν αναμένει να δει στην παρουσίαση στελέχη όπως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Γιάνη Βαρουφάκη, η σχέση των οποίων με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον πολεμική.

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, έχει τεθεί ένα άτυπο «εμπάργκο» προς τα στελέχη ώστε να μην παραστούν στην εκδήλωση, συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρξει «πράσινη» εκπροσώπηση στις θέσεις του θεάτρου. Άλλωστε, ακόμη και ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ του διαλόγου του ΠΑΣΟΚ με ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πάει στην παρουσίαση καθώς δε θέλει να δώσει διαφορετικό στίγμα από αυτό του κόμματος.

