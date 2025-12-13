Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον Μύρωνα Χιλετζάκη
Εξελίξεις μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από τις τελευταίες αποκαλύψεις η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη..
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, αναφερόμενη στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με τις πολλές συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο Μύρων Χιλετζάκης, για τον οποίο είπε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ, αναφέροντας μάλιστα ότι υπάρχουν φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.
Απαντώντας στην κατηγορία ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
