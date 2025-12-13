Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον Μύρωνα Χιλετζάκη

Εξελίξεις μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις συλλήψεις στην Κρήτη 

Newsbomb

Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον Μύρωνα Χιλετζάκη

O Μύρων Χιλετζάκης

neakriti
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από τις τελευταίες αποκαλύψεις η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη..

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, αναφερόμενη στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με τις πολλές συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο Μύρων Χιλετζάκης, για τον οποίο είπε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ, αναφέροντας μάλιστα ότι υπάρχουν φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.

Απαντώντας στην κατηγορία ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια Λάρισας: «Στολισμένα» τρακτέρ έξω από την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον Μύρωνα Χιλετζάκη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Θρύψαλα» η ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ στο Κονγκό - Αντάρτες της Μ23 κατέλαβαν κομβική πόλη

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση - Τα ευρήματα των Αρχών

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Αν δεχτεί ο Μητσοτάκης τα αιτήματά μας σταματάμε, αλλιώς θα το πάμε μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb μέλος της επιτροπής αγώνα Προμαχώνα

12:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Σπουδαία αναμέτρηση στο «Ζηρίνειο» για τη Women’s Football League – Ώρα, κανάλι

12:04LIFESTYLE

Νεκρός σε ηλικία 60 ετών ο αστέρας των ταινιών «Η Μάσκα» και «Pulp Fiction», Πίτερ Γκριν

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό: Επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ στον κομβικό αυτοκινητόδρομο - Τι αλλάζει

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πιέσεις Ουάσινγκτον σε Κίεβο να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο με παραχώρηση εδαφών

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άφησε μόνο του στο σπίτι τον ανήλικο ανιψιό του

11:37ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Αμερική διαπραγματεύεται, η Ευρώπη πληρώνει

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θερμή υποδοχή Πιερρακάκη στη Βουλή μετά την εκλογή στην προεδρία του Eurogroup - Βίντεο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για απειλή σε ανήλικα κορίτσια και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα στην οδό Δαγκλή

11:17ΚΟΣΜΟΣ

«Σώστε τους αδύνατους» - Σοβαρή καταγγελία υπέρβαρου επιβάτη πτήσης στην Ιταλία

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εκτροπή νταλίκας πριν την έξοδο της Θήβας - Γέμισε το οδόστρωμα τσιμέντα

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα του Νίκου Δένδια για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων- Τι είπε για τις γερμανικές αποζημιώσεις

11:08ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία με τους 14 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του ανιψιού που έχει συλληφθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Αν δεχτεί ο Μητσοτάκης τα αιτήματά μας σταματάμε, αλλιώς θα το πάμε μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb μέλος της επιτροπής αγώνα Προμαχώνα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του ανιψιού που έχει συλληφθεί

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον Μύρωνα Χιλετζάκη

10:21LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω πιο δυνατή»

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση - Τα ευρήματα των Αρχών

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Συζήτηση Προϋπολογισμού - Γεωργιάδης: «Στο «Σωτηρία» περπατάμε ήδη μέσα, 30 Ιουνίου θα κάνουμε τα εγκαίνια» - Επίθεση στην Αριστερά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ