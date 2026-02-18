ΣΥΡΙΖΑ: «Κρούσμα αλαζονείας και αυταρχισμού» η επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ

Η έντονη λεκτική αντιπαράθεση που εκδηλώθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίτζο, προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, κάνει λόγο για «νέο κρούσμα αλαζονείας και αυταρχισμού».

Όπως αναφέρει ο κ. Ζαχαριάδης, η επίθεση του κ. Γεωργιάδη έγινε επειδή ο δημοσιογράφος «τόλμησε να κάνει μια ερώτηση που δεν ήταν της αρεσκείας του».

«Η διοίκηση της ΕΡΤ θα πάρει θέση για το άθλιο περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στον αέρα της Δημόσιας Τηλεόρασης; Η ΕΣΗΕΑ θα πάρει θέση; Τι εννοεί ο κ. Γεωργιάδης, "παραγνωριστήκαμε";», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης, συνδέοντας μάλιστα το περιστατικό με εκείνο της απειλής των νομικών μέσων, που είχε εξαπολύσει κατά άλλου δημοσιογράφου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Άδωνι Γεωργιάδη στην ΕΡΤ, ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίτζος ρώτησε «γιατί μία εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ έχετε αρμοδιότητες μεγάλες, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ασθενοφόρα;», γεγονός που προκάλεσε την οργή του υπουργού που ισχυρίστηκε ότι η ερώτηση εξισώνει τον θύτη με το θύμα.

«Όχι κύριε, αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλος λέει για το θύμα "φορούσε μίνι", αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ.

Δείτε την ένταση από το 20:20 του βίντεο:

