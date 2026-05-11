Πόθεν Έσχες: Τα στοιχεία του δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του τέως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη:

Εισοδήματα: 8.372 ευρώ από επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και 122.430 δολάρια από ακίνητα στο εξωτερικό.

Έχει επενδύσεις σε 8 επενδυτικά προϊόντα (πολλά από τα οποία μηδενικής αποτίμησης) συνολικής αποτίμησης 639 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 371 ευρώ και 1.634 δολάρια.

Διαθέτει 3 ακίνητα σε Αθήνα, Πειραιά και ΗΠΑ, καθώς και δύο οχήματα.

Στη δήλωση φαίνεται ότι κατά τη συμμετοχή του στην εταιρεία OSIOS με έδρα τις ΗΠΑ, εισέφερε 500.000 δολάρια, ωστόσο στην ίδια χρήση (2024) η συμμετοχή του εκποιήθηκε μεταβιβάζοντας τις μετοχές του χωρίς τίμημα. Συμμετέχει επίσης στην εταιρεία Pura Vita, στην οποία έχει εισφέρει 15.000 ευρώ.

Έχει οφειλές ύψους 47.180 δολαρίων σε αμερικανικές επιχειρήσεις.

