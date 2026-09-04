Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.

Στη συζήτηση εστιάστηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή.

Συζητήθηκε η στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.