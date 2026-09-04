Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Στο επίκεντρο η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας
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- Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.
- Στη συζήτηση εστιάστηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή.
- Συζητήθηκε η στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.
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