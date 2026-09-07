Ντόρα Μπακογιάννη: «Στόχος του Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης – Πληγώνει την παράταξη»

«Έδωσα μάχη για τον Σαμαρά και αυτός με διέγραψε» τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη

Μίλτος Τσεκούρας

Ντόρα Μπακογιάννη: «Στόχος του Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης – Πληγώνει την παράταξη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ντόρα Μπακογιάννη κατηγορεί τον Αντώνη Σαμαρά ότι στοχεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πληγώνει τη Νέα Δημοκρατία με τις παρεμβάσεις του.
  • Υπογραμμίζει ότι η πολιτική αντιπαράθεση με τον Σαμαρά δεν είναι προσωπική, παρά τη ρήξη που υπήρξε στο παρελθόν.
  • Τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την ευθύνη να διαχειριστεί τα ζητήματα της χώρας μέχρι τις επόμενες εκλογές.
  • Αναφέρει ότι το 18% που έλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2012 οφειλόταν στην απομάκρυνση από την παραδοσιακή φυσιογνωμία της παράταξης.
  • Επισημαίνει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών είχε πολιτικό κόστος, αλλά ήταν μέρος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
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Σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και μηνύματα για την επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας έστειλε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Action 24.

Η πρώην υπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ανοίξει με τον πρώην πρωθυπουργό, στη σχέση της με τον ίδιο, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε η στάση του Αντώνη Σαμαρά, για την οποία η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν ιδιαίτερα επικριτική.

«Ο κ. Σαμαράς λέει ό,τι τον βολεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι με τη στάση του «πληγώνει την παράταξη».

Κατά την εκτίμησή της, οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού έχουν ως βασικό αποδέκτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Στόχος του Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα της δικής της ανάγνωσης για την εσωκομματική αντιπαράθεση.

«Έδωσα μάχη για τον Σαμαρά και αυτός με διέγραψε»

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη δική της πολιτική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, θυμίζοντας τη στάση που είχε κρατήσει στο παρελθόν.

«Έδωσα μάχη για εκείνον και αυτός με διέγραψε», ανέφερε, αναφερόμενη στη στήριξη που είχε παράσχει στον κ. Σαμαρά και στη μετέπειτα πολιτική ρήξη τους.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η σημερινή αντιπαράθεση δεν σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, παρά την ιστορία των δύο πλευρών και τη μακρά πολιτική αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί.

«Δεν έχω βάλει τα προσωπικά ποτέ πάνω από τα πολιτικά. Δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον Σαμαρά», τόνισε.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να διαχωρίσει τις πολιτικές της θέσεις από τις παλαιότερες συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί, αλλά και από την αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με τον πατέρα της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Τους αντιπάλους τους επιλέγει ο λαός, όχι η Νέα Δημοκρατία»

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά και στο ποιος θα αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί από το ίδιο το κυβερνών κόμμα, αλλά από τους πολίτες.

«Τους αντιπάλους τους επιλέγει ο λαός, όχι η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο σχολίασε και την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα ως πρωθυπουργός την περίοδο 2015-2019. «Είχαμε στην Ελλάδα ταλαντούχο λαϊκιστή ηγέτη και τον δοκιμάσαμε», είπε, αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Μητσοτάκης έχει να διαχειριστεί την Ελλάδα μέχρι τις εκλογές»

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του μια συγκεκριμένη περίοδο μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, κατά την οποία θα κληθεί να διαχειριστεί τα ζητήματα της χώρας και να κριθεί για το κυβερνητικό του έργο.

«Ο Μητσοτάκης έχει να διαχειριστεί την Ελλάδα μέχρι τις εκλογές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το βάρος πλέον πέφτει στην κυβερνητική πολιτική και στις αποφάσεις που θα ληφθούν έως την κάλπη.

Η ίδια σχολίασε και την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και τις εξαγγελίες που έγιναν. «Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έδωσε πράγματι αυτά που είχε, τίποτα παραπάνω», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις εξαγγελίες ως κινήσεις που κινήθηκαν μέσα στα διαθέσιμα περιθώρια.

Η ΝΔ και το 18% του 2012

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας το 2012. «Η ΝΔ το 2012 πήρε 18%, γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία», είπε, αναφερόμενη στην πολιτική φυσιογνωμία που είχε τότε η παράταξη και στην απομάκρυνσή της, κατά την άποψή της, από τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά την εξέφραζαν.

Το πολιτικό κόστος του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως σημείωσε, ωστόσο, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, η κυβέρνηση προχώρησε στην υλοποίησή της. Η ίδια σχολίασε και τη στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την επιλογή της κυβέρνησης.

«Ο Καραμανλής θα ήθελα να είναι παρών, αλλά δεν θα πλήγωνε την παράταξη»

Στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στον Κώστα Καραμανλή, εκτιμώντας ότι θα ήθελε να είναι παρών στις πολιτικές εξελίξεις και να έχει λόγο στα πράγματα. Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και την παράταξη.

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