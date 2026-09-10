Μητσοτάκης: Η «Συμφωνία προόδου και ευημερίας» με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ τη «Συμφωνία προόδου και ευημερίας» με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, εστιάζοντας σε μακρόπνοη στρατηγική και σαφείς στόχους.

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το 2028 μέχρι να φτάσει στο 50%, καθώς και κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια από το 2027.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μείωση προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% από το 2027 και μείωση των τεκμηρίων με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος.

Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν αύξηση 400 ευρώ καθαρά και μόνιμα από φέτος, ενώ οι αγρότες θα έχουν μηδενικό φόρο εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος.

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο 2028 και οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων θα μειωθούν κατά 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο 2027. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ τη «Συμφωνία προόδου και ευημερίας». Όση ώρα μιλούσε στο Βελλίδειο κατά την έναρξη των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, πίσω του «έπαιζαν» δύο λέξεις: Ορίζοντας και Ελλάδα.

«Ο ορίζοντας δεν γίνεται τυχαία το σύνθημα μας. Όπως και αυτός, έτσι και το πρόγραμμα μας, έχει διάρκεια, στόχους, ορόσημα, αλλά κυρίως είναι αξιόπιστο και σαφές», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Καθαρές λύσεις και καθαροί ορίζοντες», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να δώσει «βάθος» στο αφήγημα της τρίτης τετραετίας που θα διεκδικήσει στις εκλογές, περιγράφοντας μια Ελλάδα που μπορεί να «φύγει μπροστά». Η «Συμφωνία προόδου και ευημερίας» είναι δηλωτική της μακρόπνοης στρατηγικής του.

Σε νέα ανάρτησή του σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μητσοτάκης συμπυκνώνει, σε σύντομο βίντεο, τις δεσμεύσεις του στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που αφορούν νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και στις πρωτοβουλίες για τη στέγαση, την ενέργεια και τη δημογραφική στήριξη.

Με ορίζοντα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και τα μέτρα που, όπως ανέφερε, αποσκοπούν στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη της κοινωνίας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνεται ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φτάσει στο 50%. Επίσης, προβλέπεται κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια από το 2027.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εξαγγέλεται η μείωση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027 και η μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από φέτος.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους, αυξάνεται 400 ευρώ καθαρά και μόνιμα από φέτος για όλους άνω των 65 ετών.

Για τους αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος.

Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028 και μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου ακόμα 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027.

Επίσης, υπενθυμίζονται οι εξαγγελίες για τους δημόσιους υπαλλήλους, τη στέγαση, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, την οικογένεια, τους πολύτεκνους, τα νεογέννητα, τα έργα υποδομών.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Στη φετινή ΔΕΘ παρουσιάσαμε μια νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας. Ένα σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερες επενδύσεις. Για τις επιχειρήσεις, μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου από το 80% στο 50%. Καταργούμε το τέλος επιδεύματος και διαθέτουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Οι συνεπείς απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις των τεκμηρίων, ενώ στους μικρούς οικισμούς τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%. Οι συνταξιούχοι, άνω των 65 ετών, λαμβάνουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ. Ενώ για τους αγρότες, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ το 2028 και μειώνονται περαιτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές. Στο δημόσιο, οι μισθοί αυξάνονται ως 80 ευρώ το μήνα και θεσπίζεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027. Στη στέγαση, δημιουργούμε το «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς. Στην ενέργεια στόχος είναι η μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο, οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς μειώνονται κατά 50%. Για τους τρίτεκνους, μηδενίζουμε το φόρο εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, αυξάνουμε κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί. Και πολύ σημαντικό. Με τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, το κράτος διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κατευθύνονται σε ενεργειακά έργα και υποδομές. Ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα το 2030».

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