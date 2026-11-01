Δένδιας για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: «Απολύτως καταδικαστέα, ουδείς εκφοβίζεται»

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε «απολύτως καταδικαστέα» από τον Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν εκφοβίζουν τους στόχους τους.

Η επίθεση έγινε στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θάνου Πλεύρη. Snapshot powered by AI

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως καταδικαστέα», στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν να εκφοβίσουν όσους βρίσκονται στο στόχαστρό τους.

«Η εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη, είναι απολύτως καταδικαστέα. Ουδείς εκφοβίζεται», έγραψε χαρακτηριστικά.

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