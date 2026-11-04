Ζούπης: «Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έπεσαν μέσα 100% - Το ίδιο θα γίνει και στις ελληνικές εκλογές»

Ο διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll σχολίασε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ συγκριτικά με τις εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων

Ελένη Ευστρατίου

Ζούπης: «Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έπεσαν μέσα 100% - Το ίδιο θα γίνει και στις ελληνικές εκλογές»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Ζαχαρίας Ζούπης εκτιμά ότι οι δημοσκοπήσεις θα είναι ακριβείς και στις επερχόμενες ελληνικές εκλογές του 2027.
  • Οι δημοσκοπήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είχαν προβλέψει με ακρίβεια 100% το αποτέλεσμα.
  • Υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες των δημοσκοπήσεων για την αξιοπιστία των μετρήσεών τους λόγω κριτικής από το κοινό.
  • Το παράδειγμα των αμερικανικών εκλογών δείχνει ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να αποτυπώσουν με μεγάλη ακρίβεια τα εκλογικά αποτελέσματα.
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Την εκτίμηση ότι οι δημοσκοπήσεις θα «πέσουν μέσα» στις ελληνικές εκλογές που αναμένονται για την Άνοιξη του 2027, έκανε ο διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, με αφορμή τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στο facebook, ο κ. Ζούπης ανέφερε πως για τα εκλογικά αποτελέσματα των ΗΠΑ οι δημοσκοπήσεις είχαν προαναγγείλει το αποτέλεσμα κατά 100%. Όπως εξηγεί, όσοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις έχουν μία επιπλέον αγωνία για το αν θα πέσουν μέσα οι μετρήσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση έρχονται αντιμέτωποι με την κριτική όσων δεν είναι ικανοποιημένοι με τις εκτιμήσεις τους.

Το παράδειγμα των αμερικανικών εκλογών έδειξε ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να αποτυπώσουν το τελικό αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι που θα γίνει και με τις εκλογές στην Ελλάδα, όπως εκτιμά ο ίδιος.

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Ζούπη

«Είχαμε χθες το βράδυ αγωνία τι θα συμβεί στις εκλογές στις Η.Π.Α, είχαμε και μια άλλη αγωνία όσοι ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις. Αν θα επαληθευτούν οι μετρήσεις των συναδέλφων μας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση πάλι οι γνωστοί άγνωστοι θα άρχιζαν να λένε, να σχολιάζουν.

Βλέπετε, κάποιοι έχουν χόμπι και άλλοθι για τις επιδόσεις τους τις δημοσκοπήσεις "που πέφτουν έξω" αν δεν δίνουν τα ποσοστά που θέλουν. Οι δημοσκοπήσεις έπεσαν μέσα 100% και θυμηθείτε την κουβέντα μου: θα πέσουν μέσα και στις ελληνικές εκλογές»

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