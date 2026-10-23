Βαρδουλάκης στο Newsbomb: Τα υπόγεια ρεύματα που θα καθορίσουν το κλίμα στις εκλογές

Σε συνέντευξή του στο Newsbomb ο κ. Βαρδουλάκης επισημαίνει πως αν και ο κόσμος γνωρίζει πλέον καλά τους πολιτικούς αρχηγούς υπάρχουν κάποια ρεύματα που προκαλούν στον κόσμο μια ανασφάλεια και ερωτηματικά για το ποια θα είναι η χώρα την επόμενη μέρα

Δημήτρης Κοτταρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'

Παγιωμένες θεωρεί τις τάσεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό ο Ευτύχης Βαρδουλάκης επισημαίνοντας πως η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ανατραπεί στις εκλογές.

Όσον αφορά το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα ο Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διευθύνων Εταίρος της Stratego μιλά για υπόγεια ρεύματα τα οποία και θα καθορίσουν το κλίμα στην τελική ευθεία των εκλογών.

Σε συνέντευξή του στο Newsbomb ο κ. Βαρδουλάκης επισημαίνει πως αν και ο κόσμος γνωρίζει πλέον καλά τους πολιτικούς αρχηγούς υπάρχουν κάποια ρεύματα που προκαλούν στον κόσμο μια ανασφάλεια και ερωτηματικά για το ποια θα είναι η χώρα την επόμενη μέρα.

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Αυτό το στοιχείο σύμφωνα με τον κ. Βαρδουλάκη ενδέχεται να οδηγήσει τον κόσμο στη λεγόμενη «τακτική ψήφο», δηλαδή να μην ψηφίσει με ενθουσιασμό και οργή αλλά με μία ορθολογική αντίληψη για το που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Οπως λέει σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες από κανέναν και για αυτό δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει κάποιος που θα δημιουργήσει μια μεγάλη δυναμική.

Όσον αφορά την αυτοδυναμία, η οποία και δεν αποτυπώνεται προς το παρόν σε καμία δημοσκόπηση, ο κ. Βαρδουλάκης επισημαίνει πως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής κυβέρνησης.

Εκτιμώντας πως δεν υπάρχει προοπτική για κάποια συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς καθώς το τρίτο κόμμα ουσιαστικά θα χαθεί, ο σύμβουλος επικοινωνίας αναμένει να ενταθεί η αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη μιλώντας για ουσιαστικά λάθη τα οποία έχουν κάνει και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί στην πορεία τους.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά τονίζει πως θα δημιουργήσει δυνητικά πρόβλημα στη ΝΔ αν και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν αποστασιοποιηθεί από αυτήν. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ευτύχης Βαρδουλάκης δηλώνει πως ο κόσμος έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για αυτόν πιστώνοντάς του την βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και της καλής εικόνας που έχει η χώρα στο εξωτερικό ενώ από την άλλη του χρεώνουν την ακρίβεια, ζητήματα ηθικής τάξης ενώ υπάρχει και η κόπωση μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης.

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