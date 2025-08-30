Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία

Οι Βέλγοι πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Μολονότι, βρέθηκε πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα –με τελευταίο προβάδισμα στο 6ο λεπτό– το Βέλγιο έκανε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο φινάλε.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο δέχθηκε μόλις δύο πόντους (από βολές) και με διαδοχικές άμυνες και καθοριστικά καλάθια έφτασε στην ανατροπή. Κάπως έτσι έφτασε στη νίκη, παρά τη συγκλονιστική εμφάνιση που έκανε ο Τρίγκβι Χλίνασον (20π., 10ριμπ., 5κοψ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-32, 52-46, 64-71

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον 1, Χένινγκσον 2, Γκούντμουντσον 7 (1), Φρίντρικσον 13, Γιόνσον 2, Πάλσον 6 (2), Χέρμανσον 12, Γκούναρσον, Χλίνασον 20, Θράσταρσον 1.

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 16, Μουέμα 13 (3), Βανγούιν 8, Σβαρτζ 4, Τούμπα 1, Μπακό 10, Βαν Βλιτ 8 (2), Βαν ντεν Έιντε 7, Μενς 4, Γκουίσε.

«Πάρτι» της Εσθονίας κόντρα στην Τσεχία

Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket 2025 πανηγύρισε η Εσθονία, η οποία επικράτησε 89-75 της Τσεχίας στον όμιλο της Ρίγας.

Οι Εσθονοί φίλαθλοι γέμισαν ασφυκτικά την «Arena Riga» και η εθνική ομάδα τους αποζημίωσε στο έπακρο. Στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 18 πόντους (54-36), φτάνοντας σε μια νίκη που την κρατάει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 14 (3), Χρούμπαν 7, Κέιβαλ, Πετέρκα 13 (3τρ., 5ριμπ.), Μπόχατσικ 7 (1τρ., 7ριμπ.), Σέναλ 1, Κρίβανεκ 3, Κρέιτσι 10 (1), Κριζ 2, Βάλιντ 4, Σβόμποντα 9, Κίζλινκ 5 (1).

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ράνουλα): Ντρελ 15, Ρόσενθαλ 2, Ραϊέστε 8, Τρέιερ 10 (1), Γιούρκαταμ, Τας 7 (6 ριμπάουντ), Χέρμετ 2, Γιόσαρ 10 (3/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίσμα 9 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Κόνοντσουκ 10 (5/7 δίποντα), Κουλαμάε 16 (4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ)

