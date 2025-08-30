Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία

Το Βέλγιο ήταν πίσω στο σκορ για 34 λεπτά, ωστόσο στο φινάλε έκανε την ανατροπή, επικρατώντας 71-64 της Ισλανδίας στον όμιλο του Κατοβίτσε, για το Eurobasket 2025 – Έκανε σεφτέ η Εσθονία με εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Τσεχία.

Newsbomb

Ισλανδία - Βέλγιο Eurobasket 2025
EPA/Jarek Praszkiewicz
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Βέλγοι πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Μολονότι, βρέθηκε πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα –με τελευταίο προβάδισμα στο 6ο λεπτό– το Βέλγιο έκανε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο φινάλε.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο δέχθηκε μόλις δύο πόντους (από βολές) και με διαδοχικές άμυνες και καθοριστικά καλάθια έφτασε στην ανατροπή. Κάπως έτσι έφτασε στη νίκη, παρά τη συγκλονιστική εμφάνιση που έκανε ο Τρίγκβι Χλίνασον (20π., 10ριμπ., 5κοψ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-32, 52-46, 64-71
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον 1, Χένινγκσον 2, Γκούντμουντσον 7 (1), Φρίντρικσον 13, Γιόνσον 2, Πάλσον 6 (2), Χέρμανσον 12, Γκούναρσον, Χλίνασον 20, Θράσταρσον 1.
ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 16, Μουέμα 13 (3), Βανγούιν 8, Σβαρτζ 4, Τούμπα 1, Μπακό 10, Βαν Βλιτ 8 (2), Βαν ντεν Έιντε 7, Μενς 4, Γκουίσε.

«Πάρτι» της Εσθονίας κόντρα στην Τσεχία

Την πρώτη της νίκη στο Eurobasket 2025 πανηγύρισε η Εσθονία, η οποία επικράτησε 89-75 της Τσεχίας στον όμιλο της Ρίγας.

Οι Εσθονοί φίλαθλοι γέμισαν ασφυκτικά την «Arena Riga» και η εθνική ομάδα τους αποζημίωσε στο έπακρο. Στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 18 πόντους (54-36), φτάνοντας σε μια νίκη που την κρατάει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89
ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 14 (3), Χρούμπαν 7, Κέιβαλ, Πετέρκα 13 (3τρ., 5ριμπ.), Μπόχατσικ 7 (1τρ., 7ριμπ.), Σέναλ 1, Κρίβανεκ 3, Κρέιτσι 10 (1), Κριζ 2, Βάλιντ 4, Σβόμποντα 9, Κίζλινκ 5 (1).
ΕΣΘΟΝΙΑ (Ράνουλα): Ντρελ 15, Ρόσενθαλ 2, Ραϊέστε 8, Τρέιερ 10 (1), Γιούρκαταμ, Τας 7 (6 ριμπάουντ), Χέρμετ 2, Γιόσαρ 10 (3/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίσμα 9 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Κόνοντσουκ 10 (5/7 δίποντα), Κουλαμάε 16 (4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ο Μερτς λέει ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στη Γερμανία - Να τον εξετάσουν οι ψυχίατροι»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Κύπρος – Ελλάδα 31-43 (Ημίχρονο): Στο ρελαντί η Εθνική στο +12

18:59LIFESTYLE

Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς εκείνον, εσένα και τη ζωή»

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-0: Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Γρεβενά με επικίνδυνες εστίες - Ήχησε το 112

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της πυραμίδας του Χέοπα - Η κρυφή σήραγγα μήκους 9 μέτρων

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Έκπληξη από Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Γουρούνα έπεσε στη θάλασσα στη Χερσόνησο - Στο νοσοκομείο δύο τουρίστες

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προτείνει την αποστολή Αμερικανών μισθοφόρων στην Ουκρανία

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ατζούρι έμειναν όρθιοι και πήραν την πρώτη νίκη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από που πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη οδηγό της Porsche - Αναφορά για οδήγηση υπό τον επήρεια φαρμάκου - Όλες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θύελλα» καταιγίδων - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από το οργανωμένο σύστημα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και επισήμως ο πρωθυπουργός των Χούθι - Σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ είναι νεκρός»: Μετά τη δήλωση του Βανς για την «τρομερή τραγωδία», μια τάση έγινε viral

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-0: Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Γρεβενά με επικίνδυνες εστίες - Ήχησε το 112

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ