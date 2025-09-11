Eurobasket 2025: Χαλάρωση, μασάζ, οδηγίες για τους παίκτες της Εθνικής ομάδας

Μία ημέρα πριν τον μεγάλο αγώνα με την Τουρκία, οι παίκτες της Ελλάδας προπονήθηκαν χαλαρά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει αρκετή ώρα μασάζ και να «κατασκοπεύει» τους αντιπάλους μέσω video

Eurobasket 2025: Χαλάρωση, μασάζ, οδηγίες για τους παίκτες της Εθνικής ομάδας
Συνεχόμενοι αγώνες γεμάτοι πίεση, ένταση, κόπωση. Η Εθνική ομάδα έχει φτάσει στα ημιτελικά και είναι κοντά στο στόχο της, στα μετάλλια. Το δέλεαρ φυσικά είναι τεράστιο για πρόκριση στον τελικό, ακόμη περισσότερο που απέναντι στην Ελλάδα βρίσκεται η Τουρκία στον ημιτελικό.

Η προπόνηση των διεθνών παραμονή του μεγάλου αγώνα, ήταν αρκετά χαλαρή. Λογικό καθώς μιλάμε για μία μέρα πριν το ματς και το σώμα καλά-καλά δεν έχει προλάβει να αποθεραπευτεί απ’ την προσπάθεια του προημιτελικού με τους Λιθουανούς.

4794695.jpg

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για αρκετή ώρα έκανε μασάζ. Είναι λογικό με τις τόσες επαφές και τα χτυπήματα που δέχεται στα ματς, να έχει επιβαρυνθεί αρκετά. Όμως δεν… χαμπαριάζει τίποτα και δεδομένα θα έχει την ίδια αγωνιστική εικόνα και στα ματς που απομένουν.

4794694.jpg

Παράλληλα, ο «Greek Freak» κάθισε με τον συνεργάτη του Σπανούλη, Διαμαντή Παναγιωτόπουλο και είδαν video με τον τρόπο που παίζουν οι Τούρκοι. «Κατασκοπεύοντας» την αντίπαλο, για να γνωρίζει τις αδυναμίες και τα δυνατά τους σημεία.

4794697.jpg

