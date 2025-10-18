Παναθηναϊκός: Η ώρα του Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του στο ακέραιο, χθες το βράδυ στην Πόλη και παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ πήρε ένα μεγάλο διπλό επί της Εφές και μάλιστα με σχετικά εύκολο τρόπο. Ειδικά στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού.

Αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, όμως, η νίκη του “τριφυλλιού” πέρασε σε δεύτερη μοίρα μιας και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του έριξε την… βόμβα, αναφορικά με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Ο τεχνικός του “τριφυλλιού” είπε: «Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά. Περιμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες μας, στην κατάκτηση του τροπαίου της EuroLeague. Οι γιατροί έχουν πει ότι θα επιστρέψει πλήρως υγιής σε τρεις εβδομάδες»

Κάτι που σημαίνει ότι ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το “τριφύλλι” στο στήθος και να πατήσει παρκέ λίγο πριν τα μέσα του επόμενου μήνα.

Μια πιθανή ημερομηνία επιστροφής θα μπορούσε να είναι η 8η Νοεμβρίου, όταν ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι εκτός έδρας, για να μπει ο Γάλλος παίκτης σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και η 16η Νοεμβρίου είναι μια ημερομηνία που “παίζει” με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο “Telekom Center Athens” τον Άρη. Και έχει προηγηθεί η διπλή εβδομάδα με τα παιχνίδια σε Παρίσι και Μαδρίτη, στην οποία ο Λεσόρ θα μπορεί να έχει ακολουθήσει την αποστολή.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα Νοεμβρίου

05/11 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

08/11 Περιστέρι - Παναθηναϊκός

11/11 Παρί - Παναθηναϊκός

13/11 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

16/11 Παναθηναϊκός - Άρης

